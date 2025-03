E’ stata aperta una petizione online per formare il blocco delle moto Euro 0, 1 e 2 in quel di Milano, un blocco che scatterà ad ottobre di quest’anno, 2025. Ad annunciarlo è stato Roberto Parodi, personaggio televisivo, influencer, e grande appassionato di motori, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram: “Faccio un appello a tutti i milanesi, da ottobre del 2025 il sindaco Sala e la sua responsabile per la viabilità, Censi, implementeranno questo blocco totale per le moto Euro 0, Euro 1 e Euro 2 come accesso all’Area B e all’Area C”.

Parodi aggiunge: “Un provvedimento vessatorio, persecutorio, senza alcun collegamento ecologico perchè la quota di emissioni delle moto Euro 0, 1 e 2 è irrilevante. E’ stato fatto in modo totalmente vessatorio e persecutorio”. E ancora: “Stiamo facendo una petizione, c’è il link, firmate, ci vuole lo SPID, facciamo sentire la nostra voce contro questa ingiustizia nei confronti di una importante fetta di cittadini milanesi, firmate”.

MILANO, BLOCCO MOTO DA OTTOBRE 2025: LA MANIFESTAZIONE DELLO SCORSO MARZO

Il link per firmare la petizione lo trovate qui e si rifà all’ordinanza numero 273918 del 2024 che l’amministrazione comunale aveva emesso a maggio, decidendo quindi di posticipare lo stop inizialmente previsto dal primo ottobre di un anno fa, appunto all’ottobre di quest’anno, quindi fra esattamente poco più di sei mesi.

Il divieto riguarda, come anticipato da Parodi, tutte le moto Euro 0, Euro 1 a quattro tempi, in transito nell’Area B. Le associazioni di motociclisti avevano fatto sentire la propria voce, (ma soprattutto la propria moto), durante una rumorosa manifestazione che si era tenuta a marzo, una contestazione contro un provvedimento che veniva ritenuto eccessivamente punitivo tenendo conto che, nonostante queste moto siano estremamente datate, restano poco inquinanti, come spiegato sempre da Parodi. Tra l’altro si tratta di mezzi diffusi in numero ridotto ma che comunque contribuiscono a ridurre il traffico veicolare, visto che una moto è decisamente più agile rispetto ad un’auto.

MILANO, BLOCCO MOTO DA OTTOBRE 2025: UN DIVIETO CHE LASCIA PERPLESSI

L’introduzione della norma verrà rinviata ancora o questa volta l’amministrazione Sala farà spalluccio e tirerà dritta per la sua strada? Vedremo cosa accadrà ma sembra poco probabile un doppio posticipo nonostante questo divieto resti decisamente inspiegabile, tenendo conto che è stato introdotto nel nome della salvaguardia all’ambiente ma paradossalmente rischia di aumentare l’inquinamento visto che coloro che saranno costretti ad abbandonare la propria motocicletta, potrebbero fiondarsi su un’auto.

Va comunque segnalato che il provvedimento prevede alcune deroghe, a cominciare dalle moto che sono iscritte presso il Registro Storico, che potranno effettuare 25 accessi all’anno nell’Area C e B. Inoltre, potranno avere accesso illimitato alle aree suddette tutte quelle moto che abbiano almeno 40 anni, quindi che siano uscite di fabbrica almeno nel 1985 e che siano dotate del certificato CRS, registrando poi le targhe dei veicoli sul portale preposto.