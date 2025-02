METRO MILANO NEL CAOS OGGI TRA SOCCORSI E GUASTI

Venerdì complicato per passeggeri e viaggiatori che a Milano hanno avuto a che fare con una giornata di caos, ma non a causa di uno sciopero. Nella giornata ci sono stati alcuni incidenti che hanno costretto Atm a sospendere la linea M2, ma c’è stato anche un guasto a quella M1. Partiamo dalla fine, da quanto accaduto in serata.

Nataly, 40enne scomparsa da Milano/ “Le telecamere non l'hanno mai inquadrata uscire dalla casa”

Dopo le 19, praticamente all’ora di punta nel capoluogo lombardo, un treno della linea verde, diretto a Gessate, si è fermato all’altezza della stazione Centrale, peraltro in modo brusco, con la gente stipata all’interno ignara dell’accaduto. Nel frattempo, sono partiti i soccorsi: è stato, infatti, lanciato un allarme per arrotamento. Un uomo era finito sotto il treno, sulle rotaie.

Franco Gabrielli lascia incarico sicurezza Milano dopo 16 mesi/ “Sembravo io il problema, parlato con Sala e…

Gli uomini della sicurezza di Atm sono intervenuti per primi, chiedendo ai passeggeri di uscire dal treno per dirigersi verso la linea gialla o i bus sostitutivi che nel frattempo sono stati attivati in superficie. I vigili del fuoco, invece, si sono occupati del sollevamento del treno, dopo l’evacuazione coordinata dalla polizia.

DALL’UOMO UBRIACO SUI BINARI AL MALORE E AL GUASTO

Stando a quanto riportato da Cronaca Ossona, un 35enne in condizioni di alterazione psicofisica si era infilato in galleria prima che giungesse il treno, che stava entrando in stazione. Pare che l’uomo fosse ubriaco e che sia caduto contro il treno, finendo sui binari. Quindi, è stato recuperato dai pompieri, i quali poi li hanno affidato ai medici che lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale dopo aver riscontrato una lieve emorragia.

RACCONTI DAL CARCERE/ "C'è qualcuno che desidera giorni felici?": la domanda che accende la libertà

“M2 è sospesa tra Lambrate e Garibaldi (persona sui binari in galleria). A Centrale non si cambia con M3 e a Loreto non si cambia con M1. A Garibaldi si può cambiare con M5 e le linee S. Trovate aggiornamenti sulla app“, ha segnalato Atm sui social. Un’ora dopo ha fornito un importante aggiornamento: “Stiamo riaprendo le stazioni. M2 sta tornando in servizio per tutte le destinazioni. Considerate maggiori attese: i treni sono molto rallentati“.

Al mattino, invece, la linea verde M2 della metro di Milano è stata bloccata per un malore. “Ci scusiamo stiamo dando assistenza a un passeggero che si è sentito male a bordo di un treno“, ha fatto sapere Atm, sospendendo la linea tra le fermate Caiazzo e Lambrate. Dopo il soccorso, la circolazione è ripresa, seppur inizialmente con un rallentamento. Al mattino c’è stato anche un guasto a un treno della linea M1 che è stato poi risolto.