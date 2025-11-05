Le "due facce" sull'inchiesta di Milano: Cassazione smonta tesi pm sugli arresti, ma il Consiglio di Stato accusa la "demoricostruzione". Le novità

COMUNE DI MILANO A DUE FACCE: “SALVATO” DALLA CASSAZIONE, ‘STANGATO’ DAL CONSIGLIO DI STATO

Due “facce”, tre se ci mettiamo il caos sulla sicurezza emerso in questi ultimi anni: se da un lato la Cassazione ha rimesso in ordine – in attesa della decisione finale – i fatti relativi agli arresti per l’inchiesta sull’urbanistica di Milano, dall’altro il Consiglio di Stato fa ben intuire come all’interno delle carte d’indagine vi siano elementi tutt’altro che minimi sulla condotta di parti del Comune amministrato dal sindaco Beppe Sala. Resta al centro di tutto una città che si prepara all’evento delle Olimpiadi con tanti spunti di crescita ma anche ampi margini “oscuri” che ne minano la stabilità.

In vista dell’udienza finale che si terrà il 12 novembre, è la sostituto procuratrice generale della Cassazione Cristina Marzagalli ad aver riportato nelle conclusioni delle sua requisitoria i vari errori commessi dai pm durante le prime fasi di indagini. In particolare, dopo il ricorso della Procura contro il Tribunale del Riesame (che aveva rimesso in libertà tutti gli indagati nell’inchiesta di Milano, ndr) è la Cassazione a sottolineare come non sia stato giusto l’arresto dell’immobiliarista Manfredi Catella, e chiede per questo il rigetto del ricorso da parte dei pm.

Non solo il Riesame ha preso la scelte giusta con le scarcerazioni, ma è proprio la mancanza delle prove sulla diretta corruzione di Catella nei confronti del membro della Commissione Paesaggio di Palazzo Marino, Alessandro Scandurra. Secondo la Procura il cosiddetto “Sistema Milano” non solo avrebbe commesso abusi edilizi in serie, ma avrebbe anche composto una regia “collettiva” per maturare gli interessi del business del mattone in città: quello “spregio” della democrazia urbanistica invocata dai pm non avrebbe riflesso sulla realtà effettiva, proprio perché mancano gli indizi di reato per le prove finora presentate.

COSA SUCCEDE ORA ALL’INCHIESTA SULL’URBANISTICA MILANESE

La procuratrice della Cassazione ammette che vi sarebbe una confidenza «eccessiva» tra i vari interlocutori, che avrebbe portato a «scambi di informazioni e valutazioni tecniche sui progetti», ma da qui a parlare di affari finti e parcelle vere come reale corruzione, insomma, ne passerebbe. Per l’accusa in sede di Cassazione, non vi sono per ora prove reali che riconducano ad un “patto correttivo” della Coima di Catella nei confronti di Scandurra, «la Commissione era composta da 11 membri e non risultano evidenze di pressioni da parte di Scandurra» per ottenere presunte richieste giunte dalla società urbanistica.

Schiaffo alla Procura insomma da parte della Cassazione, così come per Palazzo Marino un netto amaro boccone viene servito dal Consiglio di Stato, come riporta oggi il “Corriere della Sera”: secondo l’organo nazionale il punto chiave dell’indagine sull’urbanistica a Milano vedrebbe la piena concordanza tra le ipotesi dei pm e l’effettivo materiale investigativo emerso. In sostanza, l’uso distorto fatto della cosiddetta “demoricostruzione” – ovvero la demolizione con ristrutturazione – sarebbe una sorta di manovra “truffaldina” che maschera una nuova costruzione.

Secondo il Consiglio di Stato il Comune avrebbe approfittato di questo passaggio in alcuni dei progetti bloccati poi dalla Procura con l’esplodere dell’inchiesta, come ad esempio per la società proprietaria “Fauchè 9 srl”. Giusto dunque fermare sul nascere tale provvedimento comunale di conformità per la costruzione di un edificio di due piani in Via Fauchè in zona Monumentale/Sempione.

Il Consiglio ha fissato i criteri di legge per considerare una vera ristrutturazione, ovvero «l’unicità dell’immobile, la contestualità tra demolizione e ricostruzione e il mero utilizzo della volumetria preesistente, senza alterare la morfologia del territorio». Se manca anche solo uno di questi requisiti, si procede con una nuova costruzione e non si può invece aggirare la normativa come avrebbe fatto il Comune con le pratiche di “demoricostruzione”.