Cede grata all’ospedale San Raffaele/ Milano, 54enne grave dopo volo di 13 metri

Proseguono le indagini della polizia per accertare la dinamica dell’incidente di cui è stato vittima un uomo di 54 anni, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Lì doveva entrare per fare visita al figlio ricoverato, ma una grata ha ceduto ed è caduto per 13 metri. Ora è in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita. Intanto l’AdnKronos fornisce alcuni particolari in merito all’incidente. L’uomo stava camminando tra l’ospedale e l’hotel Rafael quando, passando sopra una grata, precipitato all’interno del parcheggio multipiano dell’ospedale, gestito da una società esterna. Accorse sul posto per eseguire gli accertamenti, le autorità sono chiamate a dare risposte ai familiari del 54enne e all’uomo stesso, che ha riportato diverse fratture per quanto accaduto intorno alle 22 di ieri. (agg. di Silvana Palazzo)

MILANO, CEDE GRATA PARCHEGGIO OSPEDALE SAN RAFFAELE

Cede una grata nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano e un uomo precipita per 13 metri. L’incidente, verificatosi intorno alle 22:30 di ieri, venerdì 5 luglio 2019, ha visto coinvolto un uomo di 54 anni, che subito dopo è stato trasportato in gravi condizioni nello stesso ospedale. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, l’uomo si era recato presso il centro medico meneghino per andare a trovare il figlio ricoverato. Mentre stava camminando su una grata all’interno del parcheggio, la stessa ha ceduto e ha fatto precipitare lo sfortunato 54enne per 13 metri, con il violento impatto sull’asfalto che si è materializzato al piano meno tre. L’uomo, ricoverato in codice rosso, ha riportato numerose fratture, tra cui quella dei bacino e delle caviglie.

54ENNE GRAVE DOPO VOLO DI 13 METRI

Nelle prossime ore bisognerà accertare le responsabilità del distaccamento della grata che ha portato un uomo di 54 anni a precipitare per 13 metri nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, il paziente nonostante le gravi condizioni in cui è stato ricoverato e al netto delle numerose fratture non sarebbe in pericolo di vita. Da quanto riferisce “Il Giorno”, il protagonista dell’incidente risulta adesso ricoverato nel reparto di terapia intensiva del centro d’eccellenza medico meneghino. Intanto la Polizia ha avviato delle indagini sull’accaduto per passare al vaglio la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità per l’incidente.



