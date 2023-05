Milano Centrale, 500 telecamere nella stazione/ Solo 16 trasmettono live alla Polizia

Solo pochi giorni fa, nella stazione di Milano Centrale una donna è stata violentata vicino agli ascensori. Nonostante le tante telecamere disseminate, la polizia non è riuscita a intervenire in diretta: sono infatti visibili solamente a posteriori le immagini. La Polfer, col supporto delle registrazioni, è riuscita a individuare l’uomo e a fermarlo. Come spiega Libero, sono 500 gli “occhi elettronici disseminati” tra lo scalo ferroviario e le aree esterne ma solamente 16 trasmettono immagini live sugli schermi della centrale operativa della Polizia di Stato.

Le telecamere inquadrano i luoghi più critici della stazione in modo che gli agenti possano intervenire in caso di necessità. Solamente il 3% dei dispositivi, però, trasmette in diretta, nonostante la stazione sia uno dei luoghi più pericolosi della città. I controlli da parte delle forze dell’ordine sono massicci ma non bastano: probabilmente, se la telecamera vicina all’ascensore in cui si è consumato lo stupro ai danni di una turista, avesse trasmesso immagini live, gli agenti sarebbero potuti intervenire immediatamente, fermando la violenza.

L’appello del Coordinamento dei comitati milanesi