Milano, crolla controsoffitto al cinema Ariosto/ Paura e due feriti: “Un boato e…”

Due feriti e tanta paura: questo il primo bilancio dell’incidente avvenuto al cinema Ariosto di Milano. Qui nella serata di domenica 29 settembre 2019 all’improvviso è crollata una parte del controsoffitto di una sala. Sul posto sono accorsi polizia e vigili del fuoco, oltre a due ambulanze e un’automedica per soccorrere i feriti. Noto per le proiezioni di film d’autore e documentari, l’Ariosto è un piccolo e storico cinema di Milano, situato in centro, vicino a Parco Sempione. Per fortuna le persone coinvolte hanno riportato ferite lievi. Stando a quanto riportato da Skytg24, hanno riportato un lieve trauma cranico. Si tratta di una coppia di anziani, marito e moglie. Il crollo di parte del controsoffitto è avvenuto poco prima delle 20.30. In sala era in corso la proiezione del film “E poi c’è Katherine”. Una delle spettatrici presenti in sala, Antonella Citterio, ha raccontato di aver sentito un rumore prima del crollo.

MILANO, CROLLA CONTROSOFFITTO AL CINEMA ARIOSTO

Serata di paura a Milano. «Abbiamo sentito un rumore, come se fuori stesse cadendo grandine», ha raccontato la donna, come riportato da Skytg24. La spettatrice ha parlato di «un piccolo boato» e poi «è venuto giù il soffitto». All’interno del cinema Ariosto c’erano circa cento persone. «Siamo scappati tutti, spaventati. I soccorsi sono arrivati subito». Le due persone ferite, una donna di 72 anni e suo marito di 79, sono stati colpiti dai calcinacci e hanno avuto bisogno delle cure dei soccorritori. Medicati, sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Al cinema Ariosto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che, come riportato da MilanoToday, hanno messo in sicurezza la parte del controsoffitto pericolante. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Questura di Milano e della polizia locale.

