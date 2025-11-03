Una donna 43enne italiana è stata accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è in fin di vita e gli inquirenti cercano l'aggressore, scappato

È stata un’aggressione gravissima – e che potrebbe ancora peggiorare – quella subita nella mattinata di oggi da una donna 43enne a Milano, violentemente accoltellata alle spalle nella centralissima Piazza Gae Aulenti, nota per essere una delle aree più “ricche” della città in cui si concentrano i numerosi uffici e le abitazioni di lusso del famoso quartiere CityLife: un’aggressione, insomma, in piena luce, in un’area (apparentemente) inimmaginabile e ai contorni ancora tutti da definire.

Partendo dal principio, secondo le informazioni che sono state diffuse fino a questo momento l’aggressione a Milano si sarebbe consumata attorno alle 9 del mattino: la donna 43enne – la cui identità non è ancora stata resa nota e della quale si sa solamente che è italiana – è stata raggiunta alle spalle da qualcuno che, dopo averla aggredita, le ha conficcato un coltello nel fianco (secondo alcune fonti alla schiena) prima di scappare a gran velocità.

Cosa sappiamo sull’accoltellamento a Milano: la vittima, 43enne italiana, è in pericolo di vita al Niguarda

A lanciare l’allarme alle autorità sarebbe stata la stessa donna aggredita a Milano con l’ultimo sprazzo di lucidità che le è rimasto, prima di perdere i sensi: nel frattempo numerose persone hanno notato il corpo della donna riverso a terra e sono accorse a prestarle i primi soccorsi; mentre dopo l’immediato intervento delle Forze dell’ordine, è arrivata anche l’ambulanza che ha trasportato la 43enne all’ospedale Niguarda di Milano.

Ovviamente sull’aggressione a Milano è scattata un’immediata indagine da parte degli inquirenti che si sono messi sulle tracce del fuggitivo (non è chiaro se sia stato un uomo o una donna): per ricostruire nel dettaglio l’accaduto si farà fede soprattutto alle numerose telecamere presenti nell’area, tra cui una che sembra puntare esattamente sul luogo dell’accoltellamento; mentre è in prognosi riservata ma in pericolo di vita – e in attesa di un delicato intervento al quale verrà sottoposta nelle prossime ore – la vittima, raggiunta già nella piazza di Milano dal marito.

