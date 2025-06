A Milano trovata una donna morta in un'auto parcheggiata: si tratterebbe di una 40enne, forse straniera e probabilmente senzatetto

È un vero e proprio giallo quello che si nasconde dietro al ritrovamento a Milano di una donna morta in un’auto parcheggiata, con l’allarme lanciato nella prima serata di ieri da un passante che ha notato la presenza della donna nei sedili posteriori del veicolo e ha deciso di allertare le autorità notando la sua completa immobilità: tutto sarebbe accaduto attorno alle 21:30 di ieri – orario del lanciato allarme -, ma non è ancora chiaro quando sia effettivamente avvenuto il decesso.

Sul caso della donna morta in un’auto parcheggiata sappiamo ben poco e solamente la già disposta autopsia sul cadavere aiuterà a fare parzialmente luce sull’accaduto: tutto ciò che c’è di certo è che l’intervento delle autorità e dei sanitari del 118 non è riuscito a scongiurare il decesso, sopraggiunto ormai da diverso tempo; mentre l’auto in cui si trovava il corpo sembrava essere parzialmente abbandonata, con le portiere chiuse ma non bloccate dell’interno.

Proprio l’auto potrebbe ora aiutare gli inquirenti a far luce sul giallo di Milano, fermo restando che dai primissimi accertamenti non risultano segnalazioni relative a un possibile furto del veicolo: si tratterebbe di una Mercedes piuttosto vecchia, con una targa rumena, sporca e piena di spazzatura all’interno; mentre al contempo le autorità stanno anche intercettando i residenti dell’area per capire se qualcuno abbia notato movimenti strani o la presenza dell’auto e della donna negli ultimi giorni.

Milano, donna morta in un’auto parcheggiata: secondo gli inquirenti forse era una senzatetto, deceduta per un malore

Dalle prima ipotesi sembra che la donna trovata donna morta in un’auto parcheggiata nel milanese abbia all’incirca una 40ina di anni: sul corpo e nell’auto – sempre dalle prime analisi – non sono stati trovati documenti che possano aiutare a ricostruirne l’identità, così come non sembra neppure che emergano segnalazioni sulla sparizione di soggetti simili nell’ultimo periodo e nell’area del capoluogo meneghino; ma ovviamente le indagini continuano serrate.

Sul corpo della donna morta a Milano non sembrano esserci né ferite, né segni di colluttazione visibili e anche in virtù delle pessime condizioni dell’auto l’ipotesi principale è che si trattasse di una senzatetto che viveva in quella Mercedes, probabilmente dopo essere arrivata in Italia guidandola dalla Romania: il decesso secondo gli inquirenti potrebbe essere legato a un malore improvviso, magari causato dall’assunzione di droghe; mentre gli inquirenti di Milano non escludono neppure le ipotesi di un suicidio e di un possibile omicidio.