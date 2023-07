Milano: donna reagisce alla rapina, sfregiata/ Via Gola: caccia alla due ladre

A Milano, in una delle zone più tristemente note alle pagine di cronaca ed anche per la sua attrattiva alla (mala) movida cittadina, una donna di 42 anni nella mattinata di oggi ha subito una rapina, alla quale avrebbe anche cercato di reagire. Un caso, purtroppo, piuttosto frequente e che ha già portato in diverse occasioni a lesioni anche grave alle vittime di furti, talvolta per pochi spiccioli o per poche centinaia di euro. Non a caso, infatti, recentemente il comune di Milano ha deciso di varare un nuovo decreto per cercare di migliorare la movida in tutta la città, al fine di rendere meno frequenti episodi simili.

Milano: 42enne ferita al volto per aver reagito alla rapina

Insomma, a Milano si è registrato l’ennesimo caso di rapina, ancora una volta a mano armata e ai danni di cittadini disarmati. La vittima, questa volta, è una 42enne di origini marocchine, che nella famigerata via Gola, nota per i casi di mala movida, nella mattinata di oggi attorno alle 7 è stata raggiunta da due ragazze, le cui origini sono ignote, che hanno preteso che consegnasse loro il suo cellulare. La donna, però, avrebbe provato a reagire, anche se non è chiaro come, facendo scattare la reazione delle due ladre.

Una delle due, infatti, vista la reazione della donna, ha tirato fuori un coltello, sfregiandola al volto e costringendola ad un ricovero al Policlinico di Milano. Le condizioni della 42enne, fortunatamente, non sarebbero gravi ed è stata colpita appena sotto l’orecchio. Le ragazze sono immediatamente fuggite e tutt’ora sarebbero latitanti, mentre ovviamente sono scattate le indagini da parte della questura milanese. Non è, inoltre, l’unico caso simile registrato negli ultimi giorni, perché solamente ieri notte, un uoom di 26 anni è stato rapinato da due egiziani, di 19 e 20 anni, in via de Tocqueville, zona simile a via Gola, nota per le rapine e le aggressioni.

