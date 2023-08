Milano, due climber si arrampicano sulla guglia/ Video, sulla Madonnina a 108 metri di altezza

Altro fatto grave e increscioso si è verificato oggi a Milano. Dopo che alcuni writers hanno imbrattato con delle scritte l’arco della Galleria Vittorio Emanuale II in Piazza Duomo,, oggi due ragazzi hanno deciso di scalare la cattedrale meneghina, salendo la guglia maggiore del Duomo, quella dove in cima si trova la Madonnina, il grande simbolo del capoluogo lombardo. Stando a quanto riferito dai colleghi di TgCom24 tramite il proprio sito web, i due autori di questo folle gesto sarebbero due climber francesi, che con grande probabilità hanno documentato il tutto con fotocamere e smartphone.

Una volta che i due sono stati individuati, le autorità li hanno richiamati e gli stessi sono scesi di loro spontanea volontà per poi essere presi in consegna e denunciati dalla polizia locale. Secondo TgCom24.it non ci sarebbe alcun legame fra i suddetti writers e gli scalatori transalpini, in quanto questi ultimi farebbero parte di un gruppo internazionale che solitamente scala monumenti e grattacieli in tutto il mondo. Resta da capire come abbiano fatto a salire la guglia del Duomo che misura in totale più di cento metri, precisamente 108,5.

MILANO, DUE CLIMBER SI SONO ARRAMPICATI SULLA GUGLIA DEL DUOMO: IL COMMENTO DELL’ASSESSORE GRANELLI

Non è da escludere che gli stessi possano essere entrati nella Chiesa per poi nascondersi alla vista dei custodi una volta che l’edificio è stato chiuso. L’evento del resto si è verificato stamane presto, quando il Duomo era ancora chiuso.

“Questa mattina alle 6.10 agenti della Polizia Locale di Milano hanno visto due giovani arrampicati sulla guglia della Madonnina del Duomo, hanno dato l’allarme, posizionandosi attorno al Duomo. Scesi sono stati, identificati e fermati: sono francesi. Dopo prime verifiche non sembra esserci alcun rapporto con l’imbrattamento della Galleria. Ora sono stati denunciati. Anche stamattina la Polizia Locale era presente ed è intervenuta”, il commento via Facebook di Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza di Milano.

