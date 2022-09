Milano Fashion Day 2022 #MFW/ Ospiti Walter Zenga, Nicola Pisu, Biagio D’Anelli…

La settima edizione di Milano Fashion Day 2022 si è svolta a Milano domenica 25 settembre. A far da cornice all’evento il prestigioso Rooftop Organics SkyGarden by Red Bull, situato al tredicesimo piano dello Hyatt Centric Milan Centrale, in Via Pirelli 20, nel cuore della città meneghina. Durante la settimana della moda femminile di Milano sono state presentate le nuove collezioni 2022/2023 e il partner d’eccezione della serata è stato Virgo Cosmetics.

Tanti gli ospiti vip presenti nel privè Virgo: Walter Zenga, Aristide Malnati, Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis, Morena Zapparoli, Andrea, Vittoria e Laura Tacconi, Vera Atyushkina, Claudia Peroni, Rosy Dilettuso, Roberta De Matteis, Nicola Pisu, Elisa Scheffler, Davide Clivio e la moglie Pola. Le modelle, selezionate e provenienti da tutta Italia, sono state acconciate e truccate dal gruppo Elihair Agency Milano, che con il suo staff ne ha esaltato la bellezza. Durante l’evento, organizzato da Andrew Sardelli e da Marco Rosselli, in collaborazione con l’agenzia AP-Servizi, sono stati esposti anche alcuni quadri dell’artista Ruby e di BPaintings.

MILANO FASHION DAY 2022: I BRAND E I PREMI

L’Organics SkyGarden by Red Bull, che ha ospitato il Milano Fashion Day 2022, è una vera e propria giungla situata a 40 metri d’altezza, nello skyline meneghino con un background d’eccezione: il Bosco Verticale ed il nuovo distretto finanziario. Milano Fashion Day è arrivato al suo settimo anno, grazie al suo direttore artistico Andrew Sardelli ha realizzato il suo obiettivo principale, quello di valorizzare brand dinamici e giovani. Una sfilata davanti ad un parterre costituito da addetti del settore, stampa, buyers, influencer e celebrities.

Il Milano Fashion Day 2022 è stato condotto dalla presentatrice televisiva Vittoria Castagnotto. Durante la serata, la direttrice della rivista “Vanityclass”, Francesca Lovatelli Gaetani e Nicola Pisu, ex concorrete del Gf Vip e figlio di Patrizia Mirigliani Miss Italia, hanno consegnato il premio Best Make – Up Vanityclass a Lorenzo Marchetti, direttore creativo di Virgo Cosmetics. I brand che hanno sfilato all’interno del défilé sono: Gaia Life, Amor Y Odio, Sacanò Bags con BPaintings, Elena De Caro, Ten Ways to be, Moqette, Anna Salvigni, Marakò, E-mod. Hanno partecipato Cisco Tendaggi e Takeshy Kurosawa.

