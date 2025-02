Iniziata ufficialmente la Milano Fashion Week 2025, una settimana della moda autunno inverno donna che quest’anno sarà ricca di appuntamenti, anniversari e mostre speciali con la presenza di moltissimi ospiti famosi del mondo dello spettacolo e dello sport. Il calendario, che va dal 25 febbraio al 3 marzo, prevede un totale di 153 eventi e 56 sfilate, comprese quelle in versione esclusivamente digitale, che avranno luogo in vari siti della città.

In programma a Milano Fashion Week 2025 anche il debutto di alcuni stilisti emergenti, tra cui Francesco Murano, Marco Rambaldi e David Koma per Blumarine, che si alterneranno alle presentazioni dei marchi più celebri come Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Fendi, Roberto Cavalli, Bunello Cucinelli, il ritorno di Alberta Ferretti e Fiorucci e poi gli immancabili classici: Gucci per l’apertura e Giorgio Armani con il suo fashion show di chiusura il 2 marzo. Tema protagonista delle collezioni sarà soprattutto la sostenibilità ambientale e l’innovazione, ma anche l’unione di modernità e tradizione, come confermano gli stili e i colori visti già durante la prima giornata.

Calendario Milano Fashion Week 2025, mostre, anniversari e ospiti della settimana

Nel calendario della Milano Fashion Week 2025 oltre alle consuete presentazioni delle collezioni autunno inverno donna ci saranno anche numerosi eventi e mostre nelle quali si celebreranno artisti e anniversari di celebri marchi di moda. Tra gli appuntamenti speciali, da segnalare la mostra Cristóbal Balenciaga, Shoes from Spain Tribute e l’esposizione fotografica di top model che hanno fatto la storia intitolata “The Creation of a Diva” curata da Guess. Poi le sfilate celebrative, quella dei 100 anni di Fendi, quella per i 30 anni di Dsquared-2 e K-Way che festeggerà 60 anni di storia.

I vip che saranno presenti nelle prime file delle passerelle di Milano Fashion Week 2025 sono già stati avvistati durante l’evento Gucci del 25 febbraio, tra loro Jannik Sinner fotografato accanto alla direttrice di Vogue America Anna Wintour, Tony Effe e l’attrice Jessica Chastain. Nei prossimi giorni sono attesi invece Sharon Stone e Aaron Piper ospiti dello show di Antonio Marras e secondo le ultime anticipazioni, potrebbero esserci prossimamente anche Bianca Balti e Achille Lauro.