Milano, folla al mercato viale Papiniano/ “E le distanze?” ma Comune non interviene

Il 18 maggio 2020 non è ancora arrivato, eppure le strade si sono già affollate. Succede a Milano, una delle città più colpite dal coronavirus, ma evidentemente non sufficientemente spaventata dall’impatto del Covid-19 se non si riesce a rispettare una semplice regola come quella del distanziamento interpersonale. Stanno facendo discutere le immagini dello storico mercato di viale Papiniano a Milano, affollato ieri come non si vedeva da tempo, da prima dell’epidemia appunto. Dopo le polemiche per la folla sui Navigli, eccone servita un’altra. Il problema è che per il Comune la situazione è regolare, mentre i venditori spiegano che quanto si è visto accade anche altrove, a partire dai supermercati. In Fase 2 il Comune di Milano, che è titolare dei controlli con la Polizia locale, sta sperimentando l’apertura di 26 mercati e spiega che andrà avanti con le stesse regole: varchi obbligatori in entrata e uscita, presidio di personale per regolare l’afflusso e rilevare la temperatura dei cittadini, definizione di capienza massima. Ma queste regole funzionano davvero? In parte, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera.

MILANO, FOLLA AL MERCATO VIALE PAPINIANO: IL COMUNE SI DIFENDE

Il Comune di Milano si difende dalle critiche e perplessità legate al “caso Papiniano” spiegando di non aver ricevuto segnalazioni di criticità e che in tutti gli altri mercati la situazione è stata regolare. Sulla vicenda è intervenuto il presidente degli ambulanti di Confcommercio, Giacomo Errico, che attraverso i microfoni del Corriere della Sera invita a monitorare la situazione ovunque, non solo nei mercati rionali: «Perché nessuno va a vedere cosa succede nelle corsie dei grandi supermercati? Noi siamo sempre dimenticati, ma lavoriamo all’aperto, quindi ci fotografano, ci filmano. Attiriamo tutte le critiche». Quando gli viene chiesto conto delle distanze, invece, aggiunge: «C’è un problema di regole, che non hanno senso. Bisognerebbe rispettare le distanze, non la capienza». Dice di aver chiesto aiuto ai vigili ma, non essendo abbastanza, si sono organizzati con una vigilanza “in proprio” e Covid-manager, cioè una persona che si occupa del rispetto delle regole. «Può essere capitato un assembramento? Sì, certo, magari per poco. Ma nasce dall’insensatezza organizzativa che ci hanno imposto».



