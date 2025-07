A Milano sono entrati in vigore gli orari estivi dei mezzi pubblici: come cambia l'orario di bus, tram e metro per il periodo tra agosto e settembre

È arrivato il momento di scoprire gli orari estivi dei mezzi pubblici di Milano – ovviamente quelli effettuati dall’azienda ATM che gestisce bus, tram e metro, oltre che le linee interurbane – che sono stati presentati ai pendolari in queste ore: orari che in linea di massima (con alcune variazioni che scopriremo nelle prossime righe) saranno in vigore fino all’inizio di settembre, quando la frenetica vita di Milano tornerà a scorrere come di consueto.

Partendo da quelli che sono a tutti gli effetti i mezzi maggiormente utilizzati a Milano, è chiaro che il maggiore impatto della riduzione interesserò proprio la metropolitana: già in questo momento, infatti, la linea M2 è fortemente limitata a causa dei lavori sulla tratta tra Cadorna e Garibaldi e fino al 7 settembre (giorno della riapertura dopo i lavori) seguirà l’orario dell’estate assieme alla M1 e alla M3, seppur queste fino al 31 agosto; mentre dal 4 al 22 agosto le prime tre linee si adegueranno agli orari del sabato per tutta la settimana e lo stesso faranno la M4 – solo dall’11 al 22 – e la M5.

Tutti gli orari e le limitazioni dei mezzi pubblici ATM di Milano per l’estate: cosa aspettarsi da bus, tram e interurbani

La medesima situazione si ripeterà anche per quanto riguarda le linee di bus pubblici che servono Milano, con gli orari estivi fino al 7 settembre per tutte le linee e quelli del sabato fino al 30 agosto con i sabati che saranno considerati come festivi: qui abbiamo, però, come eccezioni i bus 39, 55 e 89 e i sostitutivi notturni della metropolitana che anche il sabato osserveranno il medesimo orario – dunque non quello festivo – del resto della settimana.

Per i tram di Milano gli orari estivi dureranno fino al 31 agosto; mentre è leggermente più complessa la situazione delle linee interurbane: la regole generale è che gli orari dell’estate durare anno fino al 7 settembre con gli orari del sabato in vigore fino al 29 agosto; ma c’è anche da considerare la completa sospensione della linea 928 fino al primo settembre, il fatto che le linee 140, 709 e 926 non subiranno variazioni durante la settimana, che la 923 seguirà questa tabella oraria e che le linee 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561 e 566 osserveranno l’orario del sabato solamente tra il 4 e il 22 agosto.