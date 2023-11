Milano, guarda la vicina di casa attraverso lo spioncino/ Donna gli infilza l’occhio con un cacciavite

Un episodio drammatico si è verificato in quel di Milano, fortunatamente conclusosi con un esito positivo: un uomo ha guardato la vicina di casa da uno spioncino e come risposta ha ricevuto un cacciavite nell’occhio. L’episodio è riportato da numerosi media online, a cominciare dal sito di RaiNews, che racconta di come una banale discussione fra vicini di casa in quel di Milano, così come se ne sentono a migliaia ogni giorno, sia sfociata in una vera e propria aggressione. In poche parole i due hanno litigato dopo di che, una volta tornati nelle rispettive abitazioni, l’uomo ha guardato la dirimpettaia dallo spioncino insospettito da alcuni rumori sul pianerottolo.

E’ stato a quel punto che la donna ha preso un cacciavite e ha infilzato l’occhio dell’uomo. I protagonisti di questa vicenda sono un donna italiana di 45 anni, già nota alle forze dell’ordine e sottoposta a regime di libertà vigilata, e un uomo di 61 anni. I due abitano in un condominio in quel di viale Faenza, periferia sud ovest del capoluogo lombardo e l’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì scorso, 8 novembre. Hanno avuto una discussione molto accesa fa sapere RaiNews, poi ognuno era tornato a casa propria ma poco dopo le ore 18:00 dello stesso giorno la 45enne italiana è uscita sul pianerottolo e ha cominciato a colpire la porta del dirimpettaio, danneggiandola.

GUARDA LA VICINA DALLO SPIONCINO E RICEVE UN CACCIAVITE NELL’OCCHIO: “TI AMMAZZO!”

A quel punto l’uomo ha guardato fuori dallo spioncino per cercare di capire cosa stesse accadendo, e la vicina lo ha infilzato con un cacciavite sottile. L’arnese ha sfondato il vetro della porta ed ha ferito l’uomo all’occhio, tra l’altro urlando frasi del tipo “apri… ti ammazzo… ti devo uccidere”.

Subito dopo sono intervenuti gli agenti che a loro volta sono stati aggrediti dalla donna con lo stesso cacciavite ma anche un coltello. Alla fine la 45enne è stata arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il 61enne è stato invece accompagnato all’ospedale San Paolo e fortunatamente il suo occhio è salvo.

