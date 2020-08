Milano, guardia giurata presa in ostaggio/ Terrore in Duomo: arrestato nordafricano

Attimi di paura oggi, mercoledì 12 agosto 2020, in Duomo a Milano: guardia giurata presa in ostaggio da un cittadino nordafricano e minacciata con un coltello. L’attacco è avvenuto nella cattedrale poco dopo le ore 13.00, ma fortunatamente non ci sono feriti: l’aggressore è stato disarmato dalle forze dell’ordine e portato in Questura. Milano Today evidenzia che sono in corso accertamenti sull’identità del nordafricano, nonché sulle motivazioni del gesto.

Secondo una primissima ricostruzione, l’aggressione è avvenuta nel corso di un normale controllo di polizia: l’immigrato era seduto sugli scalini di fronte alla Cattedrale e, dopo la richiesta di documenti da parte degli agenti, è scappato verso l’ingresso. Dopo aver spinto la guardia giurata, ha estratto un coltello con una lama di 10 centimetri ed ha costretto il vigilante ad inginocchiarsi. Sul posto sono giunti anche un funzionario della questura e detective della squadra mobile: nel corso della trattativa, il nordafricano si è distratto un attimo ed è stato neutralizzato prontamente.

PAURA IN PIAZZA DUOMO A MILANO: GUARDIA GIURATA PRESA IN OSTAGGIO

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle motivazioni del gesto e sull’identità dell’aggressore, che dovrebbe essere un cittadino egiziano. Sull’episodio è intervenuto il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo: «Plauso e ringraziamento per gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Milano Centro per il tempestivo ed efficace intervento che ha permesso loro, in una manciata di minuti, di raggiungere, fermare e disarmare un uomo che era scappato all’interno della Cattedrale per eludere un controllo». L’assessore alla sicurezza ha poi aggiunto, come riporta Milano Today: «Grazie a loro nessuno si è fatto male e la situazione è stata subito riportata alla normalità. Ora rimane da capire l’identità del soggetto, il suo stato di salute e i motivi per cui tentava la fuga in modo violento e aggressivo».

