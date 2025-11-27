A Milano un immigrato di circa 30-40 anni è entrato nella cabina di guida della metro provocando momenti di forte tensione: il video

Episodio altamente discutibile quello avvenuto nella giornata di ieri a Milano, sulla linea M1 Rossa della metro meneghina. Come da video pubblicato sulla pagina Instagram “milanobelladadio”, che trovate qui sotto, un ragazzo è entrato nella cabina dove si guida il treno, per poi uscirne solo dopo diversi minuti. Approfittando del treno fermo in banchina presso la stazione Milano San Babila, attorno alle ore 19:30 di ieri, mercoledì 26 novembre 2025, si è appunto intrufolato nella cabina di guida, bloccando il traffico pubblico.

L’uomo che è salito sul mezzo a rotaie non è di certo passato inosservato e, nel giro di breve tempo, i passeggeri sulla banchina hanno notato questa figura estranea, per poi segnalarla alle autorità nonché al personale di ATM, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano. L’uomo è stato in seguito descritto come un soggetto di età compresa fra i 30 e i 40 anni, un immigrato originario del Nord Africa, che era salito nella cabina posteriore del convoglio, dove non vi era il macchinista che giustamente si era posizionato nella cabina anteriore. La cabina posteriore dovrebbe però essere chiusa, di conseguenza non è ben chiaro come abbia fatto l’uomo a salire a bordo.

MILANO, IMMIGRATO NELLA CABINA DELLA METRO, IL COMMENTO DI TOVAGLIERI

Probabilmente ha sfruttato un difetto nella porta o, peggio ancora, ha forzato la portiera, salendo quindi sul treno. Nel video si vede l’arrivo della polizia municipale mentre “tratta” con il nordafricano, dicendogli: “Tanto ti prendiamo lo stesso, o con le buone o con le cattive”, per poi – dopo qualche minuto – riuscire a estrarre l’uomo dalla cabina e permettere così al treno della metro di Milano di riprendere la sua corsa.

Sulla vicenda si è espressa anche Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, che ha pubblicato a sua volta il video sulla sua pagina Instagram, con tanto di commento: “Milano è fuori controllo”, in riferimento ai numerosi casi che purtroppo si sono registrati negli ultimi anni nel capoluogo lombardo.

