Milano, incendio ai Navigli: due morti/ Vittime sorprese nel sonno, salvo un terzo

Un incendio avvenuto nelle scorse ore a Milano, in zona Navigli, ha provocato la morte di due persone. Come riferito dai colleghi dell’edizione online del freepress Leggo, le due vittime si trovavano in un sottotetto quando sono divampate le fiamme che non gli hanno lasciato scampo. Salva invece una terza persona che è riuscita a fuggire all’inferno, e che non ha avuto bisogno di cure. L’episodio si è verificato nella notte appena passata, quella fra giovedì 21 e venerdì 22 novembre, attorno alle ore tre e mezza, in una palazzina in alzaia Naviglio Grande 156. Le due vittime non si sono probabilmente accorte di quanto stesse accadendo, in quanto stavano dormendo al momento del rogo: probabilmente sono decedute per intossicazione, a causa dell’esalazioni dei fumi nocivi provocati dal rogo, quanto per le ustioni.

MILANO, INCENDIO AI NAVIGLI: SALVA UNA PERSONA DI 59 ANNI

A morire, una ragazza di soli 27 anni, e un giovane di 29, forse una coppia di fidanzati. La terza persona, una parente della donna di anni 59, è invece rimasta fortunatamente illesa. Sul luogo incriminato si sono recati immediatamente i vigili del fuoco della compagnia locale, che hanno spento le fiamme e poi messo in sicurezza la zona. Nel contempo l’autorità giudiziaria ha chiesto l’intervento del comando provinciale dei Vigili del Fuoco per gli accertamenti tecnici, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini. Nella giornata di ieri si era verificato un altro incendio importante nel capoluogo lombardo, precisamente in via Palizzi, zona Quarto Oggiaro, all’interno di un appartamento sito al quarto e ultimo piano di una palazzina. Dopo l’intervento dei pompieri, gli appartamenti sono stati evacuati e fortunatamente non si sono verificati feriti, intossicati ne tanto meno vittime. Non è chiaro cosa sia successo, fatto sta che lo spegnimento si è protratto dalle 13:40 circa fino a pomeriggio inoltrato.

