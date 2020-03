Milano, incendio al tribunale/ Fiamme al 7° piano, 18 squadre di pompieri sul posto

Incendio presso il tribunale di Milano avvenuto questa mattina. In base alle ultime indiscrezioni riportate da alcuni organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Agi e dal freepress Leggo, sarebbe bruciato il settimo piano del palazzo di giustizia con sede nel capoluogo lombardo. Le fiamme avrebbero coinvolto l’intero piano e sul posto si sono recati in massa, ben 18 squadre dei vigili del fuoco. Il settimo piano rappresenta anche l’ultimo del tribunale milanese, e le fiamme sarebbero divampate attorno alle ore 5:30 di oggi, sabato 27 marzo. Sul posto, oltre alle squadre di pompieri, anche due ambulanze del 118, giunte per precauzione. Vista l’ora, e vista l’epidemia da coronavirus di queste settimane, il tribunale era ovviamente deserto, e allo stato attuale non vi sono notizie di persone coinvolte. Resta invece da capire come si siano sviluppate le fiamme, anche se, il fatto che il tribunale fosse chiuso, fa pensare ad un incendio occidentale, quindi non doloso. Sulla vicenda stanno comunque indagando i carabinieri del Nucleo Radiomobile assieme ai vigili del fuoco, e non è da escludere che a breve si possa sapere di più su questo rogo. Sul posto anche la polizia locale, giunta sul luogo per organizzare il traffico cittadino, seppur ridotto al minimo a causa dell’epidemia.



