Milano, incidente Tangenziale Est: 2 morti/ Auto schiacciata da tir, traffico in tilt

Non è ancora dato sapere se il gravissimo incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Tangenziale Est di Milano sia dovuto al maltempo e alle strade mezze allagate su gran parte dell’area nord-est del capoluogo, ma è certo che il drammatico schianto successo poco prima delle 16 ha “collaborato” alla paralisi del traffico fino ancora alle ore 20. Due persone sono morte e una rimasta seriamente ferite nell’incidente avvenuto tra due auto, un tir e un furgone nel tratto compreso tra l’innesto della Tangenziale Nord e l’uscita per Cascina Gobba sulla Est. Secondo quanto riportato dall’Azienda Regionale Emergenze Urgenza una donna di 36 anni e un signore anziano, nelle loro rispettive vetture, stavano percorrendo quel tratto quando per cause ancora tutte da scoprire, sono rimaste schiacciate da un tir che percorreva lo stesso tratto sulla corsia di destra. Una delle autore è rimasta schiacciata tra il guardrail e il mezzo pesante mentre l’altro si è letteralmente schiantata dopo il tamponamento con il camion. Come riportano purtroppo le autorità accorse sul luogo dell’incidente, tanto l’anziano quanto la donna sono morti nell’impatto per la violenza del colpo subito.

TRAFFICO IN TILT SULLA TANGENZIALE EST DI MILANO

Altri tre uomini, compreso l’autista del tir, sono rimasti feriti nel maxi incidente che ha letteralmente paralizzato il traffico della Tangenziale Est di Milano in direzione sud ma con ripercussioni anche sulle carreggiate opposte. I pompieri del comando provinciale di Milano hanno estratto le vittime e gli altri feriti che erano rimasti incastrati all’interno delle lamiere: due uomini medicati sul posto mentre un 26enne è stato ricoverato nel vicino ospedale San Raffaele in codice giallo. In un primo momento era stato dato l’allarme rosso dall’Areu con la richiesta di un elicottero per soccorrere i feriti: purtroppo dopo l’arrivo del 118 il rinvenimento delle due vittime ha di fatto escluso la possibilità di tale intervento. Traffico impazzito con la chiusura del tratto sulla Est e ripercussioni anche sulle uscite di Palmanova e Cologno, oltre ovviamente alla Tangenziale Nord verso la Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA