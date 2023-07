Milano, incidente Tram: 5 feriti/ Mezzo deragliato e finito contro albero, pantografo staccato

Tanta paura ieri a Milano dopo che un tram è deragliato schiantandosi con un albero. Fortunatamente l’episodio non si è concluso in tragedia, e nessun passeggero è morto ne tanto meno è rimasto ferito in maniera grave, ma gli attimi vissuti sono stati di puro terrore. Come si legge sul sito del Corriere della Sera, notizia riportata anche da numerose altre testate, alla fine il bilancio è stato di sei feriti, e l’incidente avvenuto alle ore 15:35 di ieri, lunedì 3 luglio 2023, all’incrocio fra piazzale Abbiategrasso e via Medeghino. A seguito dell’urto il pantografo, il dispositivo che collega il tram ai cavi della rete elettrica, si è sganciato, ed è finito contro un’auto, danneggiando la vettura ma senza ferire in maniera seria il conducente.

In totale sono rimasti coinvolti cinque passeggeri, tutte donne (quattro soccorse con solo delle contusioni e una in codice giallo), con l’aggiunta del guidatore del mezzo. Il tram deragliato è quello della linea 15, diretto verso il centro città, e non è ben chiaro cosa sia accaduto. Il tram è deragliato in un tratto di percorso protetto al centro della carreggiata, e dopo essere uscito dai binari si è scontrato con un albero, terminando così la propria corsa impazzita.

MILANO, INCIDENTE TRAM: 5 FERITI. LE IPOTESI

Sul posto, alla luce anche del numero di persone coinvolte, si sono recate tre ambulanze con l’aggiunta di un’automedica del 118. Inoltre, si sono presentati gli uomini della polizia locale, che hanno subito preso in carico il traffico cittadino, e i vigili del fuoco, che invece hanno aiutato a soccorrere le persone.

La cabina di guida, anche dalle immagini circolanti sul web, è andata totalmente distrutta, e appare davvero un miracolo il fatto che il conducente non sia rimasto coinvolto in maniera grave, se non peggio. La linea verso il centro è rimasta bloccata a lungo di conseguenza l’Atm, l’azienda dei trasporti di Milano, ha attivato dei bus sostitutivi. Non è da escludere che il tram sia deragliato per via della presenza di un oggetto sui binari o di un guasto tecnico.

