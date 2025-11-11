A Milano aperta una indagine sui cecchini del weekend, italiani che durante la guerra in Jugoslavia hanno ammazzato civili a Sarajevo

La procura di Milano ha aperto un’inchiesta sui cosiddetti “cecchini del weekend”. Il riferimento è a quegli italiani che molto probabilmente si sono recati in Bosnia, a Sarajevo, durante il periodo della guerra in Jugoslavia, appostandosi sulle colline sopra la città e sparando ai civili. Stando a chi indaga, fra il 1992 e il 1996 diversi nostri connazionali si ritrovavano a Trieste per poi salire su un pullman ed arrivare appunto a Sarajevo.

Omicidio Pierina Paganelli, i figli in aula: "Manuela Bianchi? Manipolatrice"/ Lei: "La mia vita è distrutta"

A quel punto venivano accompagnati sulla collina che sovrasta la città, da cui avevano una vista perfetta sulla cosiddetta “Strada del dragone”, un vialone che collegava la parte industriale all’aeroporto e che, spesso e volentieri, veniva utilizzato dai locali per spostarsi a piedi. Gli stessi residenti erano a conoscenza del pericolo e, di conseguenza, attendevano il passaggio dei blindati dell’ONU per avere uno “schermo”, mentre sui palazzi si potevano leggere le scritte “attenzione, cecchini”. Si calcola che furono ammazzate dai cecchini 225 persone, di cui 60 bambini, ed è probabile che fra questi assassini vi fosse anche qualche italiano. L’apertura dell’inchiesta, come riferisce Open, è scattata a luglio di quest’anno, ma la notizia è emersa solo in queste ore: un’indagine per omicidio volontario plurimo aggravato.

Garlasco, Lovati minacciato: "È meglio che stai zitto"/ Gallo: "Brescia? Arriveranno altri indagati"

Alla base di tale inchiesta, un documento redatto da Ezio Gavazzeni, scrittore e giornalista, che ha appreso che durante la guerra l’intelligence bosniaca aveva avvertito il SISMI della presenza di tre italiani sulle colline sopra Sarajevo, presenti appunto per sparare ai civili. Sembra che si tratti di un uomo di Milano, uno di Torino e uno di Trieste, e che il milanese fosse proprietario, all’epoca, di una clinica privata specializzata in interventi estetici.

MILANO, INDAGINE SUI CECCHINI DI SARAJEVO: IL TARIFFARIO DELL’ORRORE

Chi si recava a Sarajevo per sparare doveva anche pagare e, stando a Gavazzeni, vi era un vero e proprio tariffario: se uccidevi gli anziani non dovevi pagare nulla, mentre se volevi ammazzare dei bambini dovevi pagare di più. Al secondo posto gli uomini in divisa e quindi le donne. A ulteriore conferma di questa assurda vicenda, anche il documentario del 2022 Sarajevo Safari, del regista Miran Zupanič, in cui – nella versione riservata – parla un testimone che menziona la presenza di italiani sulle colline.

Garlasco, mamma di Sempio a Le Iene: "Lovati corruttibile"/ "Tizzoni ci diede gli atti. Andrea? Un min*hione"

Stando a quanto emerso, coloro che viaggiavano per questo turismo dell’orrore erano persone molto ricche, mentre ad organizzare il “tour” sembra sia stato qualcuno del servizio di sicurezza bosniaco, attraverso l’utilizzo di mezzi aerei dell’ex compagnia aerea serba. Fra i coinvolti vi sarebbe anche Jovica Stanišić, già condannato per crimini di guerra, mentre i civili che si recavano a Sarajevo erano principalmente appassionati di armi e caccia e di militanza di estrema destra.



MILANO, INDAGINE SUI CECCHINI DI SARAJEVO: “SAREBBERO UN CENTINAIO”

Quello dei “cecchini del weekend” è uno scandalo di cui si sospetta da anni e, già nel 2007, un vigile del fuoco americano volontario a Sarajevo spiegò – nel corso del processo a Ratko Mladić – che quelle persone non gli sembravano del posto: “Mi hanno fatto pensare a dei cecchini turisti”. Quello che è emerso è solo la punta dell’iceberg, spiega ancora Gavazzeni, convinto che siano stati almeno un centinaio gli italiani che sono partiti alla volta di Sarajevo per ammazzare i civili.

“Ora mi aspetto che ne venga identificato uno, poi due, dieci”, per poi fermarsi: “Non posso dire oltre”, ma spiegando che tutti erano accomunati da caratteristiche simili: “Persone facoltose che volevano giocare a fare Dio e che dormivano con il fucile e i soldi”. Stando a quanto riferisce il giornalista, “sappiamo che c’è un faldone”, facendo chiaramente capire che qualcuno sa, qualcuno è a conoscenza di quanto accaduto, ma che forse è meglio tacere. Vedremo come si svilupperà questa assurda vicenda, su cui è giusto che si faccia chiarezza.

MILANO, INDAGINE SUI CECCHINI DI SARAJEVO: IL COMMENTO DELL’EX PM SALVINI

Sulla vicenda si è espresso anche l’ex pubblico ministero Guido Salvini, così come riportato da Sky Tg24, che ha spiegato: “Durante l’assedio a Sarajevo le truppe serbe sparavano sui civili intrappolati a Sarajevo, ne sono morti 10.000, 1.600 erano bimbi, c’è stato un processo dei tribunale internazionale con la condanna degli ex capi serbi, ed emerge che c’erano italiani benestanti amanti delle armi, presi da una sorta di ebbrezza, insieme ad altri europei, che andavano a fare safari umani”.

E ancora: “Andavano a Sarajevo, inviati da agenzie italiane, e da lì con delle armi sparavano su persone inermi e pagavano per uccidere contro i civili che dovevano uscire di casa anche solo per procurarsi del cibo. Pagavano tanto soprattutto se riuscivano a colpire un bambino, anche 80/900.000 euro al cambio attuale ed, è doveroso sviluppare questa indagine, sono crimini contro l’umanità, odiosi e imprescrittibili su cui il nostro paese deve dare un contributi per chiarire quello che di tragico e mostruoso – veri e propri safari umani – è successo”.