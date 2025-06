Assegnato il bando per i lavori di prolungamento della metropolitana M1 di Milano: entro il 2032 dovrebbe raggiungere anche Baggio

La città di Milano si prepara ad accogliere tre nuove stazioni della metropolitana M1 – la famosa linea “rossa”, prima a essere inaugurata nel capoluogo meneghino e seconda linea italiana sono la B di Roma – grazie alla chiusura del bando d’appalto aperto dall’amministrazione comunale dal valore di più di 362 milioni di euro: il vincitore dell’appalto è quello che viene definito un “Raggruppamento Temporaneo di Imprese” che vede la partecipazione di ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL, CMB cooperativa e GHELLA spa.

Prima di arrivare alle novità sulla linea meneghina, vale la pena ricordare che la metropolitana M1 fu inaugurata nel 1964 dopo più di 7 anni di lavori: inizialmente includeva un totale di 21 stazioni per 11,8 km collegando Sesto Marelli a Lotto e al contempo si avviò anche la realizzazione della diramazione – lunga altri 2 km – fino alle stazioni di Pagano e Gambara; mentre oggi include un totale di 38 fermate che coprono 26,7 km sotto la superficie di Milano.

Similmente, è utile ricordare che oltre al progetto di prolungamento della metropolitana M1 e ai lavori di ammodernamento della linea M2, il comune e l’azienda ATM hanno già in programma l’estensione della linea M4 blu per portarla fino a Segrate e quella M5 lilla per raggiungere Monza: in questo caso i tempi sono ancora piuttosto incerti visto che mancherebbero i fondi, ma è già stato approvato un piano regionale per dare il via a entrambi i progetti entro la fine del 2027.

La linea della metropolitana M1 di Milano si rinnova: nei prossimi 6 anni arriveranno altre tre stazioni tra Bisceglie e Baggio

Venendo alle novità è utile ricordare che il progetto di ampliamento della metropolitana M1 era stato già annunciato da parecchi mesi e la novità più significativa è che l’appalto è stato assegnato al Raggruppamento citato prima: secondo il programma dei lavori, la linea verrà estesa per altri 3,3 km in direzione Ovest collegando la stazione di Bisceglie e quella di Baggio, con tre stazioni intermedie – tra Parri-Valsesia, Baggio e Olmi – e un totale di 6 nuovi manufatti.

Complessivamente, il comune ha concesso nel bando 2mila 300 giorni per la costruzione del prolungamento della linea della metropolitana M1 e – se venisse confermata l’idea di concedere il via libera ai lavori già dal prossimo ottobre – tutto dovrebbe essere operativo entro il gennaio del 2032; mentre i lavori verranno effettuati in larghissima parte grazie all’uso di una talpa motorizzata che ridurrà al minimo l’impatto per la circolazione in superficie.

Per l’assessore alla Mobilità meneghina Arianna Censi quella dell’appalto assegnato è “un’ottima notizia” dato che tratta di “un’opera estremamente importante” per coprire grazie alla servitissima metropolitana M1 “un’area densamente abitata”, offrendo ai cittadini “un’ottima alternativa al trasporto privato”; mentre al contempo è utile ricordare che nel medesimo bando sono state incluse anche la costruzione del deposito dei treni a Baggio e il prolungamento a Nord tra Sesto e Monza, con la conseguenza che – a fronte dei fondi necessari – si ridurranno i tempi di appalto.