Milano Laghi A8 è la prima autostrada a cinque corsie/ Piano da 1,5 miliardi lanciato da Aspi

La A8 Milano Laghi, che è stata la prima autostrada ad essere inaugurata in Italia nel 1924, è ora anche la prima a cinque corsie. ASPI, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha infatti lanciato un piano da 1,5 miliardi di euro per potenziare la rete lombarda, che ha previsto anche l’aumento dello spazio a disposizione fino a questo momento del tratto, su cui passano in media 170 mila veicoli al giorno.

L’ampliamento dal valore specifico di 200 milioni di euro è stato completato nelle scorse ore. La quinta corsia si estende nel tratto di circa 4,4 chilometri che unisce la barriera di Milano Nord alla diramazione con l’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della presidentessa di ASPI Elisabetta Oliveri e dell’amministratore delegato Roberto Tomasi, oltre che del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Ancora una volta nel raggiungimento di questo obiettivo è stato fondamentale l’assetto sinergico del nostro Gruppo, che ha visto schierate le diverse società controllate”, ha affermato l’ad.

Milano Laghi A8 è la prima autostrada a cinque corsie: l’inaugurazione

ASPI ha attenzionato con cura la realizzazione della prima autostrada a cinque corsie, la A8 Milano Laghi, ma in generale tutte le opere incluse nel piano da 1,5 miliardi di euro. L’intero progetto di potenziamento della rete lombarda è caratterizzato in tal senso da un approccio altamente green. È per questo motivo che c’è stata una accurata scelta dei materiali utilizzati da parte delle aziende coinvolte. In particolare, al riutilizzo dei materiali di scavo (circa l’88% reimpiegato nelle attività di costruzione) e alla tutela delle acque (100% del sistema di drenaggio chiuso e controllato).

L’iniziativa prevede inoltre, sotto forma di compensazione ambientale, la piantumazione, pari a 10 ettari, di specie arboree autoctone in prossimità dell’abitato, che contribuirà a migliorare la qualità dell’aria, con una riduzione delle emissioni di polveri sottili fino al 40 per cento.











