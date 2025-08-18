Milano, dall'inchiesta urbanistica spuntano chat segrete sul caso Leoncavallo: la "scappatoia" della giunta Sala per salvare il centro sociale sotto sfratto

La giunta comunale di Milano si sarebbe attivata per trovare uno spazio pubblico a favore di un centro sociale sotto sfratto da anni, il Leoncavallo: a rivelarlo è l’inchiesta urbanistica che ha travolto il sindaco Beppe Sala. Le carte raccontano anche chat e scambi riservati da cui emergono pressioni intorno a Palazzo Marino sul caso Leoncavallo.

Se gli altri spazi occupati, come Macao, sono stati sgomberati senza concessioni, per il Leoncavallo la giunta Sala valutò soluzioni ad hoc, prima con ipotesi di vincoli urbanistici e bandi “guidati”, poi con l’idea di ricollocarlo in Cascina Nosedo: una sorta di trattamento “speciale” e privilegiato rispetto ad altri casi simili.

Stando a quanto ricostruito da La Verità, nel novembre di quattro anni fa il direttore generale Christian Marangone scrisse a Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, di valutare l’ipotesi di un accordo con i Cabassi, proprietari dell’area, coinvolgendo la Prefettura.

Un anno dopo Tancredi mise a verbale che la giunta non poteva riconoscere direttamente il centro sociale come “interesse pubblico”, perché troppo rischioso, ipotizzando invece un bando pubblico (come avvenne con Macao).

LA “SOLUZIONE” AD HOC PER IL LEONCAVALLO

Tre anni più tardi, il Viminale fu condannato a risarcire i Cabassi con oltre 3 milioni di euro per non aver proceduto allo sgombero del centro sociale. Da quel momento le trattative si intensificarono. Preoccupato che trapelassero informazioni, Tancredi avvisò Marangone che le diverse opzioni in campo – ricorso, accordo o sgombero – erano ormai note con eccessiva chiarezza.

Successivamente, dopo una visita al Leoncavallo nel dicembre dello stesso anno, in occasione dell’evento Terra Trema, Tancredi osservò che la situazione era cambiata radicalmente rispetto al passato e avanzò la proposta di trasferire l’esperienza a Cascina Nosedo, nell’area di Corvetto. Marangone richiamò l’attenzione sui progetti rimasti fermi, ma l’assessore continuò a spingere per una soluzione che portasse alla regolarizzazione.

Qualche giorno dopo spiegò di aver chiesto a Daniele Farina, storico leader del centro sociale, di dargli un riscontro per poter poi chiedere un incontro al prefetto entro Natale, a patto che il “capo” fosse d’accordo, cioè il sindaco Beppe Sala.