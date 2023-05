Milano, Linea Rossa Metro sospesa per 30 minuti/ Caos e mattinata di passione

Mattinata di caos e di passione per i viaggiatori di Milano della metro e in particolare della Linea Rossa. Come informato dai canali social ufficiali di Atm, l’azienda dei trasporti pubblici meneghini, citati da MilanoToday, la linea in questione è rimasta ferma per circa 30 minuti. Tutta colpa di un doppio guasto che ha interessato sia la linea M1, che è stata chiusa completamente, quanto la M2, che invece è rimasta bloccata solo parzialmente. Il problema principale è che il blocco è avvenuto nell’ora di punta per quanto riguarda la circolazione di lavoratori e studenti, precisamente poco prima delle ore 7:30 di questa mattina, giovedì 4 maggio 2023.

Ad annunciarlo, come detto sopra, è stata la stessa ATM che via Twitter ha fatto sapere: “I treni sono momentaneamente fermi” perché “il nostro pronto intervento sta risolvendo un problema agli impianti di circolazione”. “In alternativa, tra Loreto e Cadorna, usate M2. Tra Cadorna e Rho usate le linee S”. In seguito sono stati riscontrati dei problemi anche sulla linea Verde M2 e i treni sono rimasti fermi fra le fermate di Famagosta ed Assago, la zona conclusiva della linea, a seguito di un guasto.

METRO LINEA ROSSA MILANO INTERROTTA: CIRCOLAZIONE RIPRESA ALLE ORE 8:00

Non è stata specificata la natura del problema, fatto sta che attorno alle ore 8:00 la situazione è tornata alla normalità, così come comunicato da Atm: “La circolazione riprende su tutta la linea. Considerate maggiori tempi di percorrenza e di attesa alle stazioni”, quanto si legge su Twitter.

Ovviamente non sono mancati i disagi per i viaggiatori, ma in ogni caso l’azienda dei trasporti pubblici di Milano ha messo a disposizione dehli autobus sostitutivi: “Sono in servizio bus sostitutivi nelle tratte Bisceglie – Cairoli e Sesto – Loreto. I mezzi – hanno fatto sapere da Foro Buonaparte – arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico cittadino”. Al momento la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità.

