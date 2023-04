Milano, mangiano fagioli a scuola: in 40 si sentono male/ Attesi risultati esami

Dopo il caso del bullone trovato nel panino di un bambino di quinta elementare a Milano, scoppia un nuovo caso che stavolta riguarda il servizio di refezione scolastica di Novate Milanese. Poco dopo aver mangiato in mensa, giovedì 40 bambini di tre istituti scolastici (“Italo Calvino” di via Brodolini, “Maria Montessori” di via Cornicione e “Don Milani” di via Baranzate), scuole materne ed elementari, si sono sentiti male. I malesseri accusati erano diversi: qualcuno ha avuto crampi allo stomaco, altri senso di nausea e vomito. La vicenda è stata ricostruita da Libero, secondo cui molti alunni sono stati costretti a tornare a casa prima della fine delle attività scolastiche.

I genitori, allarmati da quanto accaduto, si sono rivolte alle scuole per chiedere spiegazioni. Comunque, è scattata subito l’indagine per fare chiarezza. L’ipotesi di molti è che si sia trattato di una intossicazione alimentare. La causa del malessere sarebbe stato il consumo di fagioli serviti ai bambini come contorno. Alcuni rappresentanti del comitato genitori hanno raccontato che «il cibo somministrato agli studenti presentava un cattivo odore». Inoltre, hanno spiegato che alcuni bambini, avendo avvertito anche uno strano sapore, hanno smesso di mangiare. Altri hanno terminato il pasto e, quasi subito dopo, hanno cominciato a sentirsi male.

MILANO, MANGIANO FAGIOLI A SCUOLA E SI SENTONO MALE

Le mamme ora aspettano di avere risposte, ma avvertono: «Prima di questo episodio, ci sono state tante segnalazioni e lamentele sulla scarsa qualità del servizio mensa – riporta Libero –. E spesso il cibo non è adeguatamente caldo. È capitato anche che il pesce venisse messo in tavola quasi crudo, senza essere cotto a dovere». Per i genitori il limite è stato superato. A gestire il servizio mensa delle tre scuole è Elior Spa, multinazionale francese attiva nel settore del catering e della ristorazione collettiva. Dopo quanto accaduto, l’azienda ha mandato una comunicazione al Comune fornendo chiarimenti in merito alla problematica evidenziata dai genitori, ma anche da diversi insegnanti. «Non sono emerse anomalie dal punto di vista igienico sanitario che possano fare pensare a una scorretta modalità di operare», riporta la nota diffusa da Monica Dal Pozzo, responsabile del settore Istruzione e Sport del Comune di Novate Milanese. Nel comunicato si riporta che non sono state riscontrate anomalie nel processo di produzione.

«Volendo indagare scrupolosamente sulla problematica emersa, abbiamo raccolto i dati di rintracciabilità dei prodotti utilizzati e le materie prime risultano in corso di validità». Comunque, è stato richiesto l’intervento di un laboratorio di analisi esterno per il prelievo del campione relativo a tutto il pasto di giovedì per escludere problematiche legate a questioni di sicurezza alimentare. Ma è stata eseguita una pulizia straordinaria «con particolare attenzione alle attrezzature impiegate nella produzione». Il Comune di Novate Milanese ha garantito di aver aperto «una segnalazione formale al fornitore di materia prima con richiesta, a scopo preventivo, di non consegna del lotto oggetto di segnalazione e di verifica dei loro processi di produzione». Dunque, sono in corso tutte le verifiche del caso per capire la causa scatenante di questi malesseri.











