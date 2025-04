Domenica 6 aprile, Milano si trasformerà in un circuito a cielo aperto per la Milano Marathon, uno degli eventi cittadini più attesi da sportivi e appassionati di podismo: ma, se migliaia di atleti tenteranno di superare il proprio record personale, migliaia di cittadini avranno a che fare con difficoltà ben diverse: tra bus deviati, tram sospesi, metropolitane limitate e percorsi alternativi, il rischio è quello di rimanere intrappolati in un percorso a ostacoli.

In una città già di per sé caotica, frenetica e sempre alle prese con il traffico selvaggio, la giornata di domenica 6 aprile si preannuncia come un piccolo – ma invadente – sconvolgimento urbano per chiunque abbia necessità di muoversi, anche solo per prendere un caffè in centro o raggiungere un parente.

La Milano Marathon, con tutta la sua carica di entusiasmo, sudore e adrenalina, lascia una lunga striscia di variazioni alla mobilità cittadina che, per quanto già previste e annunciate in anticipo, potrebbero cogliere impreparati i meno attenti: la stazione Duomo, fulcro della rete metropolitana, chiuderà fino alle 9:30 circa, rendendo impossibile lo scambio tra le linee M1 e M3 nel punto più strategico del centro.

“Dov’è finita la mia fermata?” si chiederanno in molti, e la risposta sarà inevitabilmente “devi cambiare itinerario”; quindi, chi avrà necessità di scendere nei pressi del Duomo dovrà ripiegare su stazioni alternative come Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori, con la possibilità che si verifichi una congestione poco gestibile già dal primo mattino.

A peggiorare le cose ci si mettono anche i tram: il numero 1, ad esempio, salta completamente il tratto tra Repubblica e Domodossola, percorrendo un percorso secondario che sembra quasi un tour alternativo della città, tra Monte Santo, Principessa Clotilde, Monumentale e Sempione: una mappa della città radicalmente trasformata per la Milano Marathon, in cui orientarsi diventa un vero e proprio esercizio di pazienza e adattamento.

Milano Marathon, mezzi pubblici e deviazioni: come sopravvivere al labirinto urbano di domenica 6

Se siete tra coloro che domenica hanno un treno da prendere, un volo da non perdere o semplicemente un impegno in agenda, il consiglio è uno solo: giocate d’anticipo, preparatevi e armatevi di pazienza.

Per la Milano Marathon, dalle prime ore della mattina fino alle 16, l’intero sistema di trasporto di superficie – bus e tram – subirà modifiche tali da rendere ogni spostamento un intricato enigma da risolvere: linee classiche come il tram 2, il 10 o il 14 cambiano direzione, accorciano il percorso o, peggio ancora, vengono spezzate in tranches che si inseguono senza mai incontrarsi.

Alcuni mezzi, come il bus 48 o il 68, non circoleranno fino al tardo pomeriggio, lasciando scoperti interi quartieri, e chi non possiede molta familiarità con le alternative potrebbe ritrovarsi a piedi, spaesato, o a chiedere indicazioni su una mappa che non corrisponde più alla realtà.

In questo caos, la metropolitana resta – al netto delle chiusure temporanee – l’unica certezza, sempre che la vostra destinazione si trovi nelle sue immediate vicinanze; per chi, invece, deve attraversare la città, il suggerimento è quello di consultare i percorsi aggiornati sul sito dei trasporti milanesi, specialmente la sera precedente, per studiare un piano B – e, nel dubbio, anche uno C – e, se proprio non potete fare a meno dell’auto, tenete in mente che molte strade saranno interrotte al traffico veicolare o presidiate dalla polizia locale.

Insomma, domenica non è il giorno ideale per spostarsi “alla vecchia maniera”, ma, con un po’ di organizzazione in anticipo, magari dotandosi anche di un pizzico di ironia e spirito d’adattamento, la Milano Marathon può essere, anche per chi non si trova in pista, una vera sfida da affrontare, senza perdere la calma, la pazienza e, non da meno, l’orientamento.