Milano, medici corrotti per far entrare clandestini/ Anche farmaci per soldi e se*so

Rilasciavano falsi certificati di malattie gravi con cui facevano entrare soggetti albanesi in Italia, favorendo di fatto l’immigrazione clandestina. Per questo due medici dell’ospedale di Cernusco sul Naviglio sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dal pm Silvia Bonardi della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano. È emerso un sistema formato da medici corrotti e cittadini albanesi che avevano messo a punto una sorta di “turismo sanitario” illecito. Ma l’inchiesta condotta dalla Squadra Mobile di Bergamo e dai Carabinieri del Nas di Milano non ha rilevato solo il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma anche truffa al sistema sanitario nazionale, falso, corruzione e traffico di farmaci.

Il promotore dell’organizzazione, come ricostruito da Repubblica, è Ndue Pulaj, 55enne albanese residente a Bellinzago, che ai connazionali spiegava come muoversi. Invece Domenico Carriero e Domenico Paternicò sono appunto i medici usati dal gruppo albanese. Il gip Sara Cipolla ha scritto che loro «compilavano con regolarità certificati medici attestanti falsamente patologie in capo a soggetti albanesi in modo da favorire il loro ingresso nel territorio italiano per un inesistente trattamento medico urgente e salvavita».

FALSI CERTIFICATI E TRAFFICO DI FARMACI

Le intercettazioni fugano ogni dubbio. Domenico Carriero, ad esempio, in una risulta dire a Ndue Pulaj che deve fare il tesserino sanitario e gli ricorda che l’accordo è di 4mila euro. Quando l’albanese gli fa notare che ha chiesto poco, il medico replica: «No, gli ho cercato 6 mila come mi hai detto tu però era un po’ disperato, è un disperato. E ha detto posso darti 4 mila?». Come evidenziato da Repubblica, anche le conversazioni con Domenico Paternicò sono esplicite. Per gli investigatori le intercettazioni sono le prove che i due medici erano parte integrante di questo sistema illecito. Ma l’inchiesta ha evidenziato anche che Pulaj aveva contatti con diversi ospedali: San Raffaele, Humanitas, Ieo, Ospedale di Cernusco e Niguarda. Infatti, tra gli indagati risulta Davide Luigi Vergani, impiegato dell’Asst Fatebenefratelli Sacco Milano, il quale, dietro compenso economico e con i medici, si occupava dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale. C’era poi un traffico di farmaci. Gli stessi medici, tramite ricette rosse compilate, compravano le medicine, in particolare il Clexane, una terapia per il Covid. Li inviavano in Albania e questi farmaci finivano sul mercato nero insieme ad ossicodone, Fentanyl e morfina.

ANCHE SES*O PER TESSERE SANITARIE E FARMACI

L’indagine ha appurato anche una specie di tariffario: 250 euro al medico per la documentazione per le viste, 10 euro per ogni ricetta rossa per i farmaci. Invece chi voleva entrare in Italia doveva tirar fuori fino a 6mila euro. Il danno alle tasche dei contribuenti è di 440mila euro circa. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Davide Luigi Vergani sarebbe la figura fondamentale in Italia, perché procurava al gruppo albanese tessere sanitarie per cure e farmaci in cambio di soldi, in un’occasione di un biglietto per Milan-Verona e in un altro caso in cambio di una prestazione sessuale. È stato anche ripreso nel suo ufficio mentre riceve una mazzetta in contanti che infila nella tasca sinistra dei pantaloni. Ma si parla di una capillare rete di corruzione che coinvolge anche infermieri, oltre che un farmacista che ha l’obbligo di firma, così come impiegati ospedalieri del Centro Unico Prenotazioni e pure una funzionaria dell’Agenzia delle Entrate, a cui è stato chiesto di generare un codice fiscale per una persona.











