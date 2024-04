Milano, migliaia di senzatetto al pranzo di Pasqua/ Le Onlus: “È emergenza povertà. Serve un piano preciso”

Cresce la povertà, cresce anche la solidarietà. Alla mensa Opera di Via Boeri a Milano, nel giorno di Pasqua e Pasquetta, sono stati serviti piatti dall’antipasto al dolce, con vino rosso. Non sono mancate neppure le uova di Pasqua per far sentire tutti come accolti in casa in questo giorno di festa. 250 persone sono state accolte per il pranzo pasquale a cui ha partecipato anche l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Anche nel giorno di Pasquetta, i volontari hanno servito pasti a duecento commensali. Sessanta sacchetti, invece, sono stati distribuiti tra i senzatetto che sono in Ramadan.

Come racconta Libero, proprio nella stessa mensa ieri c’è stata anche la festa a sorpresa per un’ospite del centro diurno dell’Opera, Danila: la signora compiva 77 anni. Un pensiero per i volontari, invece, lo ha avuto proprio l’arcivescovo, che ha ringraziato tutti i giovani per il loro aiuto. “Sono ammirato dall’impegno di tutti i volontari e un pensiero per i Carissimi che ogni giorno condividono un momento di speranza. Proprio oggi, nel giorno di Pasqua, il momento in cui Gesù ci racconta che non si muore con la vita terrena”.

Povertà in crescita: i numeri delle onlus si moltiplicano rispetto al 2022

La povertà è in aumento e lo dimostrano non solamente le tante persone accorse nelle mense a Pasqua e Pasquetta ma anche i dati pregressi. L’Opera nel 2023 ha registrato 55.490 ingressi al centro diurno, +13.334 rispetto al 2022. Sono stati 56.821 gli ingressi alla mensa, +13.651 rispetto ad un anno prima. Oltre 2.315 i pacchi viveri distribuiti, circa 300 in più rispetto al 2022. Il presidente di Opera, Cardinale Ferrari, a Libero racconta: “Il pranzo di Pasqua è uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dai tanti senza dimora del milanese. I numeri ci dicono che siamo ancora in una situazione di emergenza”.

Non solo Opera, però, nel panorama milanese. Circa 150 pasti sono stati serviti per la cena di Pasquetta dai volontari di ProTetto, onlus presieduta da Fernando Barone. Agli ospiti, inoltre, è stata donata una colomba: per loro pasta al tonno e pomodoro, risotto con le verdure, carne con le patate di pollo e vitello, visto l’alto numero di senzatetto di fede musulmana. E poi, ancora, cioccolata per tutti. “I bisognosi della città dovrebbero essere gestiti con un piano ben preciso invece non c’è impegno a voler risolvere la questione” sottolinea Barone. Una situazione che pesa a tutti, come rimarca anche Luigi Rossi, vicepresidente di Pane Quotidiano.











