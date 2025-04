Erano circa le 10 del mattino di ieri – sabato 26 aprile 2025 – quando una 40ina di migranti ha fatto ingresso nell’ex centro vaccinale del periferico viale Brenta a Milano (da tempo abbandonato) rivendicandone l’occupazione per chiedere al comune e al governo di dirottare gli investimenti nel riarmo in nuove politiche sociali che sappiamo garantire un alloggio sicuro a tutti i cittadini e agli stranieri: dietro all’occupazione dell’ex centro vaccinale di viale Brenta c’è il collettivo solidale ‘Ci siamo‘ – che ha prontamente rivendicato l’azione -; mentre subito dopo l’arrivo dei migranti sono giunti sul luogo anche gli agenti di Polizia e Digos che stanno tenendo sotto osservazione lo stabile.

Milano, 17enne morta investita da treno mentre attraversa binari/ Era in monopattino con i genitori

Per ora – fortunatamente – non si sono verificati episodi di violenza o scontri con gli agenti, con l’occupazione dello stabile di Milano che sembra procedere in modo piuttosto tranquillo: ad ora non è ancora chiaro come e se il comune deciderà di intervenire per chiedere lo sgombero dello stabile; ma è interessante notare che tutti è 40 gli occupanti dell’ex centro vaccinale solamente pochi mesi fa erano stati protagonisti anche degli sgomberi in via Esterle e nell’immobile dell’ex piscina Scarioni nel quartiere Niguarda, occupati più o meno con le medesime motivazioni.

Mobilità Festa della Liberazione 2025, oggi 25 aprile/ Roma e Milano: strade chiuse, info e orari ATM e ATAC

Le ragioni dell’occupazione dell’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano: “Servono alloggi sicuri e dignitosi per tutti”

A farsi voce dei migranti ora chiusi all’interno dell’ex centro vaccinale in viale Brenta è stato – appunto – il collettivo solidale ‘Ci siamo’ che sempre nella giornata di ieri, attorno alle 17:00, ha anche organizzato una breve assemblea pubblica per spiegare le ragioni dell’occupazione a chiunque fosse interessato; il tutto suggellato da un comunicato stampa diffuso sui social nel quale si è chiarito fin da subito che la rete sociale chiede innanzitutto garanzie per “un alloggio sicuro e dignitoso per tutte e tutti“.

Supermercati aperti oggi 25 aprile 2025/ Info, orari e lista catene e negozi disponibili: dove fare spesa

Complessivamente, dal collettivo che ha organizzato l’occupazione a Milano fanno sapere che in questo mondo “sempre più in guerra e in crisi” in cui ogni governo del mondo sta stanziando “sempre più fondi al riarmo“, è importante tornare ad investire in “politiche sociali”: importante per gli attivisti è anche “spezzare i meccanismi della discriminazione” che attualmente lasciano “in condizioni precarie e disumanizzanti le persone”, classificandole “in base al tipo di documento o contratto lavorativo”; mentre all’esterno dell’edificio, oltre ad alcune bandiere palestinesi è stato appeso uno striscione con scritto “dai CPR alla Palestina, lottiamo contro il razzismo imperialista”.