Milano, morti per inquinamento +60% in periferia/ Colpa del mix fra smog e condizioni socio economiche

In quel di Milano (e non solo) la concentrazione di inquinamento e di smog è superiore in periferia rispetto al centro, e ciò sta comportando un aumento dei decessi fra i residenti. Come si legge sull’Ansa attraverso il sito web dell’agenzia di stampa, si tratta ovviamente di un serio problema tenendo conto che i quartieri limitrofi sono in media anche quelli più popolati fra gli over 65, fascia di popolazione più a rischio e fragile.

Nel dettaglio viene specificato che i tassi di decesso nelle aree periferiche sono raddoppiati, e Milano viene considerato il caso “esemplare” fra i grandi centri urbani dove in media il tasso di morte è più alto, fino al 60%, nei quartieri lontani dal centro, avendo meno zone di verde e di contro una maggiore densità di traffico. A lanciare l’allarme sono stati circa 200 scienziati di tutto il mondo che nelle scorse ore si sono trovati proprio nel capoluogo lombardo per la conferenza conferenza ‘RespiraMi: Recent Advances on Air Pollution and Health 2024′, co-organizzata dalla Fondazione Menarini in collaborazione con Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, e dall’Imperial College di Londra.

MILANO, MORTI PER INQUINAMENTO +60% IN PERIFERIA: ECCO PERCHÈ

Secondo gli stessi a determinate questo aumento di mortalità sarebbe il mix di smog e condizioni socio economiche più sfavorevoli, che portano a stili di vita peggiori come ad esempio il fumo, l’obesità e la minore attività fisica, rispetto invece alle persone che vivono nelle aree più centrali della città.

Secondo gli esperti bisognerebbe studiare il modello londinese: la capitale della Gran Bretagna ha deciso di estendere il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti a tutta l’area metropolitana con conseguenti polemiche. L’allarme degli esperti giunge a pochi giorni dalla notizia circa il fatto che la città di Milano sia risultata essere la terza città più inquinata al mondo, con una concentrazione di polveri sottili a dir poco inquietante.

