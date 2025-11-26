Milano, musulmano irrompe sotto luci e addobbi di Natale per intonare canti che inneggiano al Corano e Allah: video diventa virale, ma indigna web e social

MUSULMANO INNEGGIA AL CORANO E ALLAH SOTTO L’ALBERO DI NATALE

C’è chi l’ha definita una scena surreale, chi invece ha posto una riflessione culturale, ma in ogni caso ha suscitato indignazione il video di un uomo musulmano ripreso nella Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore di Milano, mentre intona canti inneggianti al Corano e ad Allah.

Nucleare, Lombardia capitale: Cremona prima tra zone più idonee/ "Centrali saranno integrate col territorio"

Proprio sotto il famoso albero illuminato per le feste natalizie, dove si respira a pieno l’aria della festa, è accaduto qualcosa di insolito, per usare un eufemismo, infatti i passanti sono rimasti sbalorditi, qualcuno ha filmato la scena, altri si sono interrogati tra loro, ma nessuno è intervenuto, forse per evitare problemi.

Pamela Genini, la mamma: “Delusa dalle sue amiche”/ “Di quel terribile 14 ottobre ricordo che...”

Non si può parlare di integrazione di fronte a un gruppo di musulmani infastidito dal clima natalizio, ma ci si può interrogare su un’eventuale resa culturale, perché l’integrazione è anche convivere con le tradizioni e manifestazioni religiose altrui, senza intaccare gli spazi simbolici altrui.

DA MILANO AL WEB: INDIGNAZIONE SOCIAL

La galleria di Milano in quel momento brillava per gli addobbi di Natale, con l’albero a prendersi la scena, le luci e gli altri simboli a richiamare il clima di festa. Si è creata una bella atmosfera natalizia che probabilmente ha infastidito quel gruppo di musulmani che nella folla ha intonato al microfono canti religioso evidentemente fuori contesto.

COSÌ FAN TUTTE/ Grandi amori fatti a pezzi, i "nichilisti" di oggi imparino dall’ironia di Mozart

Questo viene interpretato come uno dei molteplici segnali che si stanno susseguendo negli ultimi tempi, come nel caso delle scuole che modificano il calendario per il Ramadan e alle moschee abusive che crescono in tutto il territorio italiano.

Ma fa riflettere anche il fatto che nessuno sia intervenuto durante l’interruzione, sebbene appaia evidente il fastidio dei presenti per quel gesto che infatti qualcuno ha definito irrispettoso per i cristiani. Forse è prevalsa la paura di passare per razzista o più semplicemente si è scelto di evitare una reazione, ma intanto questa provocazione fa discutere sui social.