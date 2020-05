Milano, Navigli affollati/ Pregliasco: “Terribile, allucinante, si rovina tutto così”

Pubblicità

E’ polemica a Milano per gli assembramenti che si sono registrati nella serata di ieri sui Navigli, all’ora dell’aperitivo. Come si nota da numerose immagini pubblicate sul web e sui social nelle ultime ore, sono moltissimi i ragazzi che si sono ritrovati in gruppi, a volte anche senza mascherine, in barba alle misure restrittive. Un siparietto molto spiacevole che è stato commentato così dal nostro virologo Pregliasco, in collegamento con Storie Italiane, su Rai Uno: “Immagini terribili, allucinanti, un liberi tutti che non è nello spirito di questa fase. Questa è una fase della libertà vigilata da gestire al meglio, da dedicare soprattutto all’ambito lavorativo, ma questo aspetto è brutto, questi giovani vanno redarguiti. Tra l’altro è vero che i giovani non si ammalano in maniera così grave ma possono essere “untori” di mamma e nonna, inoltre, possono causare difficoltà alle attività lavorative che sono al momento la priorità”.

MILANO, NAVIGLI AFFOLLATI, PREGLIASCO: “ASSEMBRAMENTI SENZA SENSO”

La Daniele ha quindi riportato il tweet di Vespa “Viene voglia di chiudere tutto e buttare la chiave”: “Concordo – ha commentato Pregliasco – manca l’abc dei concetti che sembravano essere acquisiti e che sono stati ribaditi da tutti i media: distanziamento sociale e attenzione all’uso delle mascherine proprio come elemento di attenzione particolare. Non hanno senso questi assembramenti, sono persone sconosciute che passeggiano negli stessi luoghi, sono argomento negativo che in qualche modo ci preoccupa. I risultati di questa situazione la vedremo fra 5/6 giorni e tutto questo rovinerà il piano di riaperture. Si può riaprire solo se non ci sono questi episodi e non si ripeteranno, e dovranno essere pesantemente redarguiti e sanzionati”. Pregliasco ha poi aggiunto: “Avevo timore durante la fase 1 dell’infezione del sud, ma il lockdown fortunatamente ha salvato. Si è creato un meccanismo contrario, con la prevenzione che non ha dato la sensazione degli effetti che potrebbero esserci. Noi virologi – ha aggiunto – veniamo presi come menagrami perchè evidenziamo quei rischi e quelle situazioni che possono ripresentarsi”.



