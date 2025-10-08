A Milano undici auto incendiate nella notte: si indaga sulla possibile matrice dolosa degli incendi, tutti concentrati nell'area Nord della città

Quella appena trascorsa è stata una notte – letteralmente – di fuoco a Milano con undici auto incendiate che hanno richiesto l’intervento di tre differenti squadre dei Vigili del fuoco per evitare che gli incendi si estendessero agli edifici adiacenti alle automobili: un caso che, purtroppo, ricorda da vicino altri che si sono registrati nel capoluogo meneghino nel corso degli ultimi mesi, in una vera e propria escalation che – per ora – non sembra avere alcun responsabile chiaro.

Stando alle informazioni che arrivano in queste ore dalle autorità milanesi, la prima delle auto incendiate è stata segnalata attorno alle 21:00 di ieri – martedì 7 ottobre 2025 – sera: immediato l’intervento dei Vigili del fuoco ch, una volta giunti sulla scena, hanno visto moltiplicarsi le richieste di soccorso; mentre – come dicevamo già prima – complessivamente i roghi segnalati sono stati ben undici, tutti concentrati nell’area Nord della città.

Escalation di roghi a Milano: si indaga sulla possibile matrice dolosa delle auto incendiate nella notte scorsa

Fortunatamente, grazie all’ausilio di tre differenti squadre dei Vigili del fuoco, entro l’una di notte tutti i roghi erano stati domati e ora si sta – ovviamente – indagando sull’accaduto: il fatto che tutte le auto incendiate fossero concentrate tre le vie Monte Asolone, San Galdino, Melchiorre Gioia, Mac Mahon e viale Stefani lascia pochi dubbi sul fatto che la matrice possa essere dolosa, con uno o più piromani che hanno agito indisturbati sfruttando il caos causato dai vari roghi.

Complessivamente, comunque, restano aperte tutte le possibili ipotesi sugli incendi a Milano, tra cui la poco probabile alternativa che si sia trattato di incendi spontanei: il caso della notte scorsa, comunque, ricorda da vicino quanto accaduto lo scorso 22 agosto a Rho (sempre nel milanese) quand venne – presumibilmente – appiccato un incendio che coinvolse cinque auto su via Castelli Fiorenza; oppure il similare caso del 17 agosto ad Abbiategrasso in cui furono tre le auto coinvolte in un rogo chiaramente doloso.