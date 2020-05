Milano, nubifragio notturno: Seveso esondato/ Allerta meteo: a rischio anche Lambro

Pubblicità

Allerta meteo in quel di Milano e in tutta la Regione Lombardia, a seguito del maltempo che sta colpendo il nord della nostra penisola dalla serata di ieri. La protezione civile locale ha stabilito un’allerta di colore arancione per rischio temporali forti e rischio idrogeologico, nonché una di colore giallo in altre zone lombarde relativamente a vento forte e rischio idraulico. L’allerta è in vigore dalle ore 18:00 di ieri sera, giovedì 14 maggio, e proseguirà per tutta la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Tutta colpa di una nuova perturbazione che sta interessando in particolare il nord Italia, e che ha causato temporali violenti nelle scorse ore, accompagnati da una significativa portata d’acqua, si stima circa 100 millimetri di piogge nel giro di sei ore. Il maltempo riguarderà la città di Milano, ma anche la zona delle Alpi, delle Prealpi e l’alta Pianura, così come si legge sul bollettino della Protezione civile.

MILANO E LOMBARDIA, ALLERTA METEO: SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO DALLA SERATA

Anche oggi la Lombardia si è svegliato sotto un cielo plumbeo e una pioggia fitta, ed è probabile che la situazione non migliori fino al pomeriggio/sera, quando poi i fenomeni dovrebbero leggermente attenuarsi. La situazione più seria si avrà comunque nei settori centro-occidentali della Lombardia, ed in particolare sulla zona che confina con il Piemonte nonché sul Ticino. Tendenza al miglioramento nella giornata di domani, sabato 16 maggio, quando il tempo sarà comunque ancora instabile, con possibilità di qualche temporale sparso, soprattutto sui rilievi. Tornando alla giornata di oggi, preoccupa come sempre la situazione di Milano, con i livelli dei fiumi locali che sono attenzionati da ore. Questa notte il Seveso è esondato nella solita zona di Niguarda, provocando anche diversi blackout. Si è ingrossato anche il Lambro e non è da escludere possa esondare nel corso della giornata se il suo livello dovesse ulteriormente salire. Da segnalare anche allerta meteo in Liguria, in alcuni settori nord dell’Emilia Romagna, e alcune zone a occidente di Veneto e Friuli.



