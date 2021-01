Milano, nuova mappa metropolitana con Linea M4/ Sala: “Più interconnessi e green”

E’ stata presentata ieri dal sindaco di Milano, Beppe Sala, la nuova mappa della metropolitana Atm cittadina, contenente anche il nuovo tracciato della linea M4, quella che dovrebbe aprire i battenti a partire dal prossimo mese di aprile. Si tratta nel dettaglio della “linea blu”, che collegherà l’aeroporto di Linate fino a San Cristoforo, nel comune di Milano. “La nuova mappa della metropolitana – scrive il primo cittadino meneghino presentando la nuova mappa della metro Milano via Facebook – che viene installata in questi giorni lungo la rete non solo racconta l’evoluzione della città attraverso il potenziamento del sistema di trasporto pubblico, ma testimonia la volontà di connettere i quartieri e le aree fuori città, rendendo gli spostamenti interni e in entrata e in uscita da Milano più sostenibili”.

Sala poi aggiunge: “Nel nuovo disegno della rete Atm, sono indicate le linee suburbane che collegano a Milano i cittadini della regione e della città metropolitana ed è finalmente visibile l’intero tracciato della linea M4 che presto vedrà aprire le prime fermate: i lavori sono stati l’occasione per realizzare sistemazioni superficiali che renderanno sempre più accoglienti i vari punti della città in corrispondenza delle fermate”.

MILANO, NUOVA MAPPA METROPOLITANA: L’OPPOSIZIONE STORCE IL NASO

Beppe Sala punta a vincere la sfida green di Milano, grazie anche alla nuova flotta di bus urbani, che saranno tutti elettrici entro il 2030, senza dimenticarsi del “Prolungamento della linea M1 fino a Baggio – scrive ancora il sindaco – e della linea M5 fino a Monza e Brianza”. La nuova mappa è stata installata nelle prime linee della metropolitana e a breve si vedrà a tutte le fermate. Rispetto alla vecchia mappa salta subito all’occhio il fatto che quella nuova sia più “morbida”, e con un design più moderno, inoltre, è stata inserita anche la linea ferroviaria suburbana gestita da Trenord. Storce un po’ il naso l’opposizione in Comune, con Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, che ha commentato: “Mettere il tracciato sui manifesti è narrazione, realizzare opere complesse nel rispetto di costi e tempi è buona amministrazione. La differenza tra il sindaco Moratti e il sindaco Sala, tra centrodestra e centrosinistra è questa”.



