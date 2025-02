Nella mattinata di oggi – venerdì 21 febbraio 2025 – tra le vie di Milano si è verificato un nuovo inseguimento stradale da parte della Polizia che ha riportato tristemente alla mente quanto accaduto lo scorso 24 novembre a Ramy Elgalm e Fares Bouzidi che dopo essere scappati da un controllo da parte dei Carabinieri e aver dato il via ad un lunghissimo inseguimento, si schiantarono speronati da una ‘gazzella’.

Il primo morì sul colpo e il secondo finì in ospedale in condizioni gravissime ed è ora indagato per resistenza a pubblico ufficiale e omicidio stradale: fortunatamente l’inseguimento di oggi a Milano si è concluso senza alcun decesso, ma a legarlo alla vicenda di Ramy e Fares c’è un singolare dettaglio.

Partendo dal principio, secondo la ricostruzione di quanto accaduto in mattinata a Milano due individui a bordo di una Honda Sh non si sono fermati all’Alt della Polizia facendo scattare immediatamente un inseguimento che è partito da viale Isonzo, proseguendo per via Benaco, via Romilli e via San Dionigi: qui il conducente avrebbe perso il controllo della moto, schiantandosi contro un’auto parcheggiata senza riportare alcuna lezione; cercando poi – invano – di scappare a piedi.

Si sarebbe – così – concluso l’inseguimento di questa mattina tra le vie di Milano, durando grosso modo per circa 3 chilometri con il conducente che è stato raggiunto, fermato ed arrestato dagli agenti e il passeggero che sembra essere riuscito a far perdere le sue tracce: l’autista è stato poi identificato come un 24enne marocchino e dal controllo delle sue tasche sono emerse alcune chiavi modificate che – ipoteticamente – potrebbero essere state utilizzate per mettere a segno alcuni furti.

Accompagnato in centrale, del 24enne fuggito all’Alt tra le vie di Milano si è scoperto che non era un volto nuovo per gli inquirenti, già finito al centro di numerosi reati che andavano – appunto – dai furti, fino allo spaccio di droga; mentre pare anche che in parecchie occasioni – e qui veniamo al collegamento a cui accennavamo in apertura – fosse stato già controllato assieme a Ramy Elgalm e Fares Bouzidi con i quali – probabilmente – intratteneva una qualche amicizia.