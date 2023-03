Milano, passanti accoltellati in stazione Centrale durante rapina/ Un uomo è grave

Paura a Milano per una serie di rapine messe in atto nei pressi della stazione Centrale da un paio di persone ubriache o forse sbandate, che non hanno esitato ad aggredire i passanti. Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite per strada, stando alle prime notizie. Pare che i rapinatori abbiano usato un taglierino per colpire i malcapitati. Uno dei feriti, un uomo di 68 anni, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni. Infatti, è stato portato in codice rosso. Invece, uno dei presunti aggressori è stato bloccato dalla Polizia di Stato.

Pare che abbiano agito in due, insieme, intorno alle ore 17:30. Ci sono dei testimoni che asseriscono fossero in evidente stato di alterazione. Si sarebbero spostati tra via Sammartini e viale Brianza, armati appunto di taglierino, minacciando i passanti, rapinandone alcuni e aggredendone altri. Il 118 ha soccorso due donne in via Sammartini: una è stata colpita al volto con un pugno, l’altra invece ha riportato una lieve ferita ad una mano.

RAPINA IN STRADA A MILANO: DUE DONNE TRA FERITI

I due rapinatori sono arrivati in viale Brianza dove uno dei due, se non entrambi, avrebbero aggredito altre tre persone, tra cui l’uomo di 68 anni, una donna di 58 anni che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe riportato una lieve lesione ad una mano, e un’altra donna, di 34 anni e di origini spagnole, che è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo per un trauma al volto. L’unico ferito grave, il 68enne, è stato attaccato con un fendente alla spalla che gli ha fatto perdere molto sangue. I sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Nell’attacco sarebbero rimaste coinvolte altre quattro persone, ma le loro condizioni non preoccupano i medici. Alcune avrebbero riportato solo abrasioni. I soccorritori del 118 sono intervenuti con due automediche e tre ambulanze, mentre gli agenti delle Volanti della questura hanno bloccato uno dei due presunti autori, visibilmente ubriaco. Si tratterebbe di un nordafricano.

