Si chiude l'Oysho Milano Premier Padel con la vittoria di Chingotto e Galan per gli uomini e Sanchez e Josemaria nel torneo femminile

Milano Premier Padel, Sanchez e Josemaria vincitrici del torneo femminile

Nella giornata di ieri si sono tenute le fasi finali del Oysho Milano Premier Padel, terza tappa del circuito che ha regalato una sfida di altissimo livello sia nella competizione maschile che in quella femminile per i 32.000 spettatori presenti all’Allianz Cloud, tra cui anche nomi illustri come quelli di Adriano Panatta e Paulo Dybala. Ad aprire la giornata di chiusura è stato il torneo femminile che ha visto Ari Sanchez e Paula Josemaria tornare in finale dopo il Major di Roma e giocarsi la vittoria finale contro Bea Gonzalez e Claudia Fernandez, ottenuta grazie ad un 6-2, 6-4.

Il match non è iniziato nei migliori dei modi per le future campionesse visto che nel primo set la coppia avversaria è riuscita ad andare in vantaggio di due break dopo i quali però Sanchez e Josemaria hanno tirato fuori il loro miglior padel riuscendo a mettere a segno sei break consecutivi. La partita si è equilibrata nel secondo set con Ari e Paula sempre avanti di due lunghezze ma che hanno dovuto giocare un break aggiuntivo sul risultato di 5-3 in loro favore, alla fine del torneo le vincitrici si sono dette felici di aver raggiunto un risultato importante e averlo fatto davanti ad un pubblico così caloroso.

Milano Premier Padel, la finale maschile e la vittoria di Galan e Chingotto

Nella finale del torneo maschile del Oysho Milano Premier Padel invece si è riproposta l’eterna sfida tra Ale Galan e Fede Chingotto contro Arturo Coello e Augustin Tapia che ha regalato vere e proprie emozioni per tutta la sua durata, il match è stato deciso dopo tre set terminati con il risultato di 2-6, 6-3, 6-0. Dopo un difficile inizio con il dominio della coppia dominatrice del padel mondiale, gli sfidanti sono riusciti a rimettere sui giusti binari la sfida e alla fine chiudere riuscendo per la prima volta a non concedere neanche un break ai loro avversari e ottenendo il sesto trofeo stagionale.

I due vincitori alla fine del torneo hanno dichiarato di avere un rapporto speciale con l’Italia e i suoi tornei e che fin dai primi giorni di torneo avevano la sensazione di poter arrivare fino alla fine e ottenere risultati importanti, hanno poi voluto ringraziare il pubblico italiano per il supporto e l’atmosfera che sempre circonda queste manifestazioni. Vanno poi le congratulazioni anche agli avversari per essere arrivati fino in fondo e un ringraziamento per essere riusciti a spingerli così oltre ai loro limiti fisici e mentali, sempre occasione di miglioramento motivo delle loro vittorie.