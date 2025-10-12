Milano Premier Padel, nella finale maschile Chingotto-Galan contro Coello-Tapia: missione rivincita (e bis) per Chingalan. Cosa propone tabellone femminile

MILANO PREMIER PADEL, OGGI DOPPIA FINALE

La finale del torneo Oysho Premier Padel P1 di Milano ci regala una finale spettacolare con Fede Chingotto e Alejandro Galan a contendersi il titolo con Arturo Coello e Augustin Tapia, la coppia numero uno al mondo. La missione è duplice per i Chingalan: da un lato c’è voglia di rivincita, dopo aver perso due finali importanti in passato, quella di Rotterdam e l’anno scorso a Milano, d’altra parte c’è la possibilità anche di fare bis, visto che hanno trionfato al Major di Roma quest’anno.

In semifinale Galan e Chingotto hanno battuto la coppia Di Nenno – Augsburger con il punteggio di 7-6, 6-4, nonostante fossero in svantaggio nel primo set e abbiano dovuto annullare due palle break all’inizio del secondo.

Galan ha promesso battaglia e garantito che daranno il massimo per vincere il titolo, pur essendo consapevole della difficoltà della sfida: “È difficile restare ai massimi livelli ogni settimana, perché tutti vogliono batterci“.

Chingotto ha rimarcato, invece, quanto sia stata dura dal punto di vista psicologico la semifinale, ma è pronto per la finale e per provare a regalarsi un’altra gioia nella 14esima finale stagionale che può valere il sesto titolo dell’anno.

LA SEMIFINALE DEI CHINGALAN

Di Nenno e Augsburger erano partiti meglio, portandosi sul 3-1 grazie a un break, arrivato dopo due errori di Chingotto, ma poi c’è stata la reazione dei Chingalan, che sono diventati più aggressivi a rete, mentre gli avversari hanno cominciato a commettere più errori. Così si è arrivati al controbreak (4-4) e al tie-break, con Chingotto che ha chiuso il set con un colpo spettacolare.

Anche nel secondo set Di Nenno e Augsburger sono partiti meglio e hanno avuto due palle break per andare in vantaggio. Galan è apparso più nervoso, ma dopo un momento di tensione non ha concesso più nulla insieme a Chingotto, trovando il break decisivo nel nono game (5-4). Poi Galan ha messo a segno due colpi vincenti eccezionali e la coppia ha chiuso il match 6-4.

I PRECEDENTI

A sfidarsi all’Allianz Cloud di Milano oggi le due coppie più forti del mondo, che dominano il padel a livello internazionale: non sarà facile contro i numeri uno al mondo, ma l’impresa non è impossibile, essendo riuscita due volte in stagione e 7 volte nei 23 incontri che ci sono stati finora.

Non si comincerà prima delle 18, visto che il match è previsto dopo la finale femminile. A tal riguardo, il tabellone ci propone Ari Sanchez e Paula Josemaria contro Bea Gonzalez e Claudia Fernandez alle ore 16:30. Poi appunto toccherà a Galan e Chingotto.