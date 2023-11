MILANO PREMIER PADEL P1/ Dal 4 al 10 dicembre in campo anche le più forti giocatrici del mondo

L’edizione 2022 di Milano Premier Padel P1 è stata straordinaria. Ma la sensazione è che mancasse ancora qualcosa. La grande novità dell’evento in programma all’Allianz Cloud da lunedì 4 a domenica 10 dicembre è il tabellone femminile: l’attesa per vedere in campo le più forti giocatrici del mondo è febbrile, anche perché le Maestre del padel saranno tutte a Milano e non vedono l’ora di scendere in pista. “Ci stiamo allenando tantissimo, per una settimana intensa ed emozionante, ma soprattutto divertente”, le parole di Gemma Triay, una delle giocatrici più attese. Triay, numero 3 del mondo, giocherà in coppia con Marta Ortega, numero 4: le due spagnole hanno già provato la gioia di vincere un torneo Premier Padel in Italia, a luglio, al Foro Italico, nell’evento storico che ha segnato il debutto del tabellone femminile nel circuito.

Il sorteggio dei tabelloni avverrà sabato 2 dicembre alle 14 presso Spazio Lenovo (Corso Giacomo Matteotti, 10), mentre domani alle 11:30 presso la Sala Brigida di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento che chiude il 2023 del circuito governato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) con Qatar Sports Investments (QSI).

Quello di Milano sarà il quarto torneo “combined” di Premier Padel e, a testimonianza dell’equilibrio che regna, i precedenti tre sono stati vinti da tre coppie diverse. Detto di Triay/Ortega a Roma, a Madrid hanno trionfato Delfina Brea e Bea Gonzalez (che a Milano saranno le teste di serie numero 3), mentre al Roland Garros è stato il turno delle regine del ranking, Ari Sanchez e Paula Josemaria, che dopo aver perso la finale sia al Foro Italico che a Madrid sono riuscite a festeggiare a Parigi. Subito fuori dal podio dell’entry list di Milano ci sono Alejandra Salazar/Sofia Araujo (4) e Tamara Icardo/Virginia Riera (5), ma all’Allianz Cloud ci sono anche speranze italiane. Carolina Orsi, medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia e numero 28 del ranking, giocherà in coppia con la spagnola Carla Mesa; di diritto nel main draw anche Carlotta Casali ed Emily Stellato (recentemente campionesse d’Italia a Parma), mentre Giorgia Marchetti (oro a Cracovia con Orsi) e Chiara Pappacena hanno ricevuto una wild card e promettono battaglia.











