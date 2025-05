Ennesimo episodio di violenza in quel di Milano, e a farne le spese in questo caso è stato un 13enne, accoltellato da un pusher, uno spacciatore di droga, in viale Vittorio Veneto. La notizia è riportata in queste ore dai colleghi di MilanoToday e la prima cosa da sapere è che il 13enne non è in pericolo di vita, ma quanto accaduto testimonia per l’ennesima volta a quale livello di spregiudicatezza siano arrivate certe persone, ormai senza scrupoli.

MilanoToday mostra le foto di una Volkswagen Golf macchiata del sangue del ragazzino, una traccia ematica evidente dove c’è la portiera destra, ma anche sull’asfalto e dentro il pronto soccorso, a conferma di quanto la violenza sia stata inaudita. Il 13enne (che secondo i medici che lo stanno curando sarebbe però un adulto) è arrivato stremato al pronto soccorso, portato da un amico 19enne, e, stando a quanto riferiscono testimoni, sarebbe stato portato dentro l’ospedale a peso, proprio per via delle pochissime forze a seguito dell’aggressione brutale. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio, 16 maggio, e sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri.

MILANO, 13ENNE ACCOLTELLATO: INQUIRENTI SULLE TRACCE DELL’AGGRESSORE

Inizialmente chi aveva commesso questa brutale aggressione non era ancora stato individuato, ma le forze dell’ordine sono riuscite ad identificare il responsabile, un 27enne cubano fermato con addosso una lama da 20 centimetri e con delle ferite alle mani. La Golf sporca di sangue è invece quella del 19enne, amico del 13enne, e la vettura è giunta al pronto soccorso con la ruota anteriore destra a terra, praticamente sul cerchione.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma è probabile che, nel tragitto verso il pronto soccorso, il guidatore abbia urtato qualcosa, andando a tutta velocità temendo per la vita dell’amico. MilanoToday spiega infatti che la vettura avrebbe superato anche dei semafori rossi pur di non perdere tempo, un altro aspetto su cui si indagherà nei prossimi giorni.

MILANO, 13ENNE ACCOLTELLATO: SI INDAGA

Come detto sopra, il 13enne è stato portato a braccia nelle sale dell’ospedale, e nel giro di breve tempo viene stabilizzato e quindi ricoverato in terapia intensiva: ha subito una perforazione polmonare, ma, come detto sopra, se la caverà. Ma cosa è successo? Secondo quanto ricostruito, il presunto 13enne e il 19enne erano insieme e avrebbero litigato con il pusher cubano e un altro ragazzo al momento non identificato.

Sembra che il più giovane del gruppo abbia accompagnato l’amico 19enne e un altro ad acquistare della droga dallo spacciatore, ma a un certo punto è scoppiata una lite, e il pusher ha estratto un coltello, accoltellando sia il 13enne sia il cane che era con lui, un rottweiler, purtroppo ucciso dopo i duri colpi ricevuti, nonostante le cure di una clinica veterinaria. Una vicenda piuttosto ingarbugliata che dovrà essere meglio chiarita: cosa è successo durante quell’incontro? E perchè così tanta violenza al punto da uccidere anche il cane?