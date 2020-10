Milano, proteste contro Dpcm: molotov e scontri/ Video: alta tensione e 15 arresti

Anche Milano è scesa in piazza per protestare contro le misure di restrizione imposte negli ultimi giorni, ed in particolare, il coprifuoco notturno dalle 23:00 alle 5:00 di mattina, e la chiusura anticipata di bar e ristoranti dalle ore 18:00. In centinaia, come documentato dai colleghi di Fanpage e TgCom24.it, sono quindi scesi in piazza partendo da Piazzale Loreto, percorrendo tutta corso Buenos Aires, nel cuore del capoluogo lombardo. I manifestanti hanno lanciato diversi petardi ma anche molotov, tra cui una che ha colpito anche la polizia locale, ma fortunatamente non si sono verificati dei feriti, sia fra le forze dell’ordine quanto fra la stessa gente scesa in piazza per esternare il proprio dissenso. In base a quanto emerso sembra che il corteo non fosse autorizzato, ma sia stato improvvisato e probabilmente sia nato sul web grazie al tam tam mediatico. Numerosi gli slogan in quel di Milano contro il premier Giuseppe Conte, con il corteo che ha poi raggiunto il palazzo della Regione, prima di diradarsi. Alla manifestazione avevano preso parte anche persone che volevano esprimersi pacificamente, prima di abbandonare il corteo dopo le violenze: “Sono un barista – la testimonianza di un commerciante raccolta da Fanpage – ed ero venuto a protestare pacificamente. Non condivido questa violenza”.

MILANO E TORINO, IN PIAZZA CONTRO IL LOCKDOWN

Il risultato è che quindici dimostranti sono stati portati in questura, reduci da una nottata di guerriglia che ha danneggiato pesantemente i dehors dei locali di corso Buenors Aires, divelto cassonetti e lanciato le transenne usate per il Giro d’Italia verso la metropolitana. Nuove proteste anche a Napoli, dove un migliaio di persone si sono ritrovate nella centralissima Piazza Plebiscito, autorizzati dalla Regione, e urlando a De Luca di dimettersi. Al termine della protesta, assolutamente pacifica, un centinaio di persone si è scontrata con le forze dell’ordine, e un manifestante è stato bloccato. Momenti di alta tensione anche a Torino, dove sono stati lanciati fumogeni e petardi verso la polizia in piazza Castello; danneggiate diverse vetrine e negozi saccheggiati. Un fotoreporter è rimasto ferito alla testa dopo il lancio di una bottiglia, e anche due agenti sono stati colpiti.





