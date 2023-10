Milano, Questura paralizzata: migranti in cerca di asilo e file interminabili/ Polizia oberata

Nell’ultimo anno, la Polizia ha messo a segno 4.600 arresti (con 16.700 denunce), una media di 13 arresti al giorno, nella sola Milano e provincia. Numeri impressionanti soprattutto considerando l’alto tasso di recidiva, cioè di persone arrestate più volte per il medesimo reato. Tante anche le persone denunciate a piede libero ma poi arrestate per altri reati, più gravi. Il Questore, Giuseppe Petronzi, a Libero, spiega di essere preoccupato per gli scippi ma non solo. Il 73% del totale degli arrestati per rapine commesse sulla pubblica via è straniero. Per i furti con destrezza, la percentuale arriva al 95%. Dunque, tre rapine su quattro in strada sono effettuate da stranieri, a cui vanno aggiunti novantacinque furti con destrezza su cento.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: attentato a Bruxelles, morti due turisti svedesi

Presso l’ufficio immigrazione di Milano c’è una coda interminabile gestita da agenti. Ci sono i cittadini stranieri regolari che arrivano in Questura su appuntamento per ricevere o per prorogare il loro permesso di soggiorno o per chiedere il ricongiungimento familiare. C’è poi il canale degli irregolari che fanno domanda di asilo. Su 100 persone che fanno domanda, alla fine solo 10 o 12 avranno i requisiti per essere considerati rifugiati, spiega Libero. Gli altri sono migranti economici, e sanno di esserlo: presentano però ugualmente la domanda perché così otterranno quasi due anni di permanenza indisturbata in Italia.

Cassa Dottori Commercialisti/ Al via le richieste per il contributo di paternità: 2mila euro per i neopapà

Richieste di asilo e passaporti: la Questura di Milano ha sempre più lavoro

Dei migranti irregolari, il 10 e il 12% dei richiedenti asilo lo ottengono. Anche gli altri, però, hanno poche chance di andarsene subito. Dopo il primo esito negativo, lo straniero fa sistematicamente ricorso in tribunale e la decisione richiede almeno un anno, spiega Libero. Dunque anche attraverso questa procedura si può rimanere in Italia per un periodo di 18-21 mesi che in tanti sfruttano per rendersi irreperibili. Solo a Milano, gli stranieri regolari residenti sono 510mila: dunque il lavoro delle Questure è immenso. Per quanto riguarda le espulsioni, invece, quando è accertato che il soggetto non abbia alcun titolo per restare in Italia, scatta il rimpatrio con volo charter. Altrimenti, è previsto il trattenimento presso i centri di permanenza. La terza opzione si ha quando lo straniero riceve un mero “ordine di lasciare il territorio in 7 giorni”, cosa che il migrante difficilmente farà.

"Guerra Israele-Gaza potrebbe allargarsi"/ Kupchan: "Politica dell'Iran simile a quella russa"

Non solo sportelli dedicati alle richieste d’asilo. In Questura si reca anche chi deve richiedere un passaporto, per motivi d’urgenza (e con un biglietto già stampato) o seguendo le vie ordinarie. I tempi però sono piuttosto dilatati e gli agenti sempre meno. A rendere ancora più oberate le Questure, che hanno già a che fare quotidianamente con centinaia di persone e dunque con una miriade di richieste, è la burocrazia. L’attività di verifica che deve essere svolta per il rilascio del passaporto è immensa: vanno infatti interrogate le varie banche dati pubbliche, come Procura, Tribunale, Agenzia delle Entrate o ancora altre Questure. Queste, infatti, non dialogano tra loro e non sono automaticamente collegate. Dunque, ci si muove inviando Pec e richieste e questo richiede non poco tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA