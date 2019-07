Milano, ragazzo morto nella piscina Sant’Abbondio/ Il malore dopo una bravata?

Un ragazzo è morto nella notte nella piscina Sant’Abbondio Milano. La chiamata al 118 è arrivata nelle scorse ore, e come ricostruisce l’edizione de Il Giorno dovrebbe essere stata più o meno così: “Una persona sta male, è dentro la piscina di via Sant’Abbondio, fate presto”. Immediata la partenza dei soccorsi e l’arrivo presso il centro comunale, ma alle 3:18, dopo alcuni tentativi disperati di rianimare la vittima, non vi è stato più nulla da fare. A morire annegato un ragazzo di soli 28 anni, il cui decesso al momento risulta essere un mistero. La prima domanda che sorge spontanea è infatti sapere come mai lo stesso si trovasse in piscina nel cuore della notte fra giovedì 18 e venerdì 19 luglio. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di fare chiarezza, anche attraverso l’acquisizione dei filmati delle telecamere della struttura stessa, nonché di quelle presenti in zona.

MILANO, RAGAZZO MORTO NELLA PISCINA SANT’ABBONDIO

In base ad una prima ricostruzione sembra che la vittima facesse parte di un gruppo di ragazzi entrati presso le piscine senza permesso, forse con l’intenzione di fare la classica bravata, un bagno notturno in compagnia. Ma evidentemente qualcosa deve essere andato storto, e forse uno della comitiva ha accusato un malore e gli amici che erano con lui hanno provato a rianimarlo senza successo. A quel punto è partita la chiamata al 118, ma nel contempo le persone che si trovavano con la vittima si sono dileguate, consce che comunque quanto avevano fatto, entrare in una struttura pubblica, era un reato perseguibile per legge. Quando sono arrivati i soccorsi, quindi, vi era solo il 28enne in piscina, e tra l’altro i sanitari hanno dovuto farsi aiutare dai vigili del fuoco per entrare nell’impianto, considerando che a quell’ora della notte era chiuso. Sembra che a dare l’allarme sia stata una ragazza, mentre la vittima era un ragazzo italiano del 1991.

