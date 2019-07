Milano, rapina in banca: sequestrate 11 persone/ In ostaggio per un’ora, poi la fuga

Milano, rapina in banca in pieno giorno con tanto di ostaggi: colpo in vecchio stile per due banditi. Oggi, martedì 9 luglio 2019, due rapinatori hanno fatto irruzione nella filiale di Ubi Banca di via Washington 96 poco prima delle 13, orario in cui stava chiudendo per la pausa pranzo. Entrati a volto scoperto e armati di un taglierino, i banditi hanno sequestrato 11 persone tra impiegati e cassieri: per oltre 40 minuti sono stati tenuti in ostaggio in attesa dell’apertura della cassa temporizzata. Dopo aver arraffato quanto hanno potuto, come sottolinea Il Giorno, i due banditi si sono dati alla fuga: in corso le indagini della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dei rapinatori.

MILANO, RAPINA IN BANCA: BANDITI IN FUGA

Come riporta Repubblica, i due banditi hanno raggruppato i presenti e li hanno portati al primo piano, sempre minacciati con il taglierino: una lunga attesa, necessaria per non rinunciare al colpo, con i due rapinatori che hanno fatto di tutto per fare sì che nessuno si accorgesse di quanto stava succedendo all’interno della filiale Ubi di via Washington. Il quotidiano evidenzia che nessuno degli ostaggi è rimasto ferito, solo un grosso spavento per un cliente di 76 anni: le undici persone tenute in ostaggio sono riuscite a divincolarsi attorno alle 13.50, per poi chiamare il 112. Sul posto sono giunte tra ambulanze ed un’automedica, oltre ai poliziotti delle Volanti. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle ricerche dei due banditi, che hanno fatto perdere le proprie tracce dopo il colpo.

