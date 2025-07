Sala non si dimette, Tancredi sì: cosa è successo in Consiglio Comunale a Milano e cosa potrà succedere ora. Lite con ila destra, stilettate alla sinistra

IL DISCORSO DEL SINDACO DI MILANO CHE RESTA IN SELLA NONOSTANTE LE INDAGINI

È il sindaco di Milano Giuseppe Sala a citare le “mani pulite” e chissà se è un lapsus o un voluto “richiamo” ad un’epoca politica e giudiziaria che sembra essere tornata in auge con la maxi inchiesta sull’urbanistica: guardando però il discorso in Consiglio Comunale nulla accade fuori dalle previsioni della vigilia. Sala non si è dimesso, mentre il suo assessore alla Rigenerazione Urbana – Giancarlo Tancredi – annuncia le dimissioni ufficiali dopo le indagini a suo carico: il Centrosinistra conferma per ora la fiducia al primo cittadino, ma i temi aperti sono molteplici e lo stesso ex manager di Expo – anche lui indagato nell’inchiesta della Procura di Milano – lo spiega sul finale del suo intervento, «io resto, se la maggioranza che mi sostiene c’è».

Dal Pd aveva già avuto rassicurazioni nell’incontro di ieri sera a Palazzo Marino, da Azione e Italia Viva ha già ricevuto il sostegno politico e l’appoggio garantista, mentre da M5s e sopratutto AVS sono giunte polemiche e distinguo su alcuni dossier (emergenza abitativa e vendita dello Stadio di San Siro) oltre alle critiche per gli indagati sul fronte urbanistica. La risposta contro le opposizioni (che chiedevano le dimissioni) ma anche contro parte della sua stessa maggioranza è netta: «le mie mani sono pulite, tutto quello che ho fate è nel rispetto e interesse esclusivo dei cittadini, Non esiste una singola azione che possa essere attribuita a mio vantaggio».

Per questo motivo Beppe Sala annuncia di rimanere in sella e di non volersi dimettere, tracciando una sorta di mini-programma politico di fine legislatura (le Elezioni a Milano sono attese nella primavera 2027, ndr): «io ci sono, se la maggioranza che mi sostiene c’è, coraggiosamente». Pur ammettendo la sofferenza e il dubbio sul dimettersi o meno, Sala intende proseguire l’incarico mostrando come le accuse piovute sulla sua Giunta sono ingiuste e verranno dimostrate nelle sedi opportune: «Giustizia e politica devono occuparsi di ambiti diversi», ha detto ancora il sindaco durante il seguitissimo Consiglio Comunale di oggi pomeriggio.

IL MEME CHOC DI MARCO E LA “MINACCIA” DI SALA IN CONSIGLIO COMUNALE

Non sono mancati attimi di tensione politica durante l’intervento del sindaco di Milano Beppe Sala, specie dopo aver lanciato la premessa al suo discorso parlando di “necessaria educazione politica”, salvo poi attaccare in Aula il consigliere FdI Enrico Marcora per una vignetta (di cattivo gusto, ndr) che sui social ritraeva il primo cittadino milanese con la divisa da galeotto.

«Marcora ha avuto il suo momento di gloria», attacca il sindaco riferendosi al consigliere di Fratelli d’Italia in merito alla vignetta contro la sua persona, e lo incalza di fatto minacciandolo politicamente: «ho segnalato il suo gesto al Presidente del Consiglio (Giorgia Meloni, ndr) e al presidente del Senato (Ignazio La Russa, ndr)». Le risposte dategli dai due esponenti di rilievo delle istituzioni vengono tenute riservate, ma l’affondo finale di Sala alza ulteriormente il polverone a Palazzo Marino: «se farà carriera vorrà dire che FdI appoggia il suo comportamento, altrimenti vorrà dire che la sua forza politica avrà dimorato un minimo di rispetto per il Paese».

Forse occorre ricordare come nel 2016, dopo una carriera politica passata nell’UDC con il Centrodestra, Marcora si era candidato ed era stato eletto nel partito di Giuseppe Sala durante il primo mandato come sindaco di Milano: è però durante quello stesso mandato, nel 2020, che proprio dopo un forte dissenso con le politiche del Centrosinistra milanese Marcora decise di abbandonare il partito “Alleanza Civica per Milano” per entrare nel Gruppo Misto. Nel 2021 poi il passaggio a Fratelli d’Italia, con cui è stato eletto in Consiglio Comunale sostituendo il giornalista Vittorio Feltri dimessosi nei primi mesi della nuova Legislatura.

L’ADDIO DI TANCREDI (CON POLEMICA): “DELUSO DA UNA PARTE DELLA MAGGIORANZA, CHIEDEVA LE MIE DIMISSIONI…”

Dimissioni di Sala non ve ne sono state e dunque la Giunta di Milano rimane in sella, con più o meno orza politica lo sapremo dalle prossime settimane sui temi caldi come la vendita di San Siro e le prime mosse sul fronte urbanistica: chi però ha rassegnato realmente le proprie dimissioni è stato l’assessore indagato Giancarlo Tancredi, principale accusato nella sua gestione della Rigenerazione Urbana del presunto sistema “correttivo” con privati e imprenditori sul fronte dell’edilizia di Milano.

Commosso in Aula dopo l’intervento di Sala, Tancredi annuncia il suo passo indietro non senza qualche polemica contro la sua stessa Giunta che in questi giorni non lo avrebbe particolarmente sostenuto (ed è un eufemismo): «ho rassegnato le dimissioni da assessore, chiudo la mia esperienza in modo infelice ma ho la coscienza pulita». Per l’ex assessore però, oltre a promettere di chiarire tutto e dimostrare la sua innocenza davanti ai giudici, viene espressa la piena delusione per le posizioni avute «da alcune forze di maggioranza, con buona pace del principio del garantismo».Ora che Tancredi è fuori dai giochi, chiosa l’ormai ex assessore a Palazzo Marino, «voglio capire come cambierà l’urbanistica di Milano».