Milano Seamen pronti al debutto stagionale in European League of Football/ Roster rinnovato

Via alla stagione della ELF European League of Football, che partirà il 25 maggio e vedrà affrontarsi 17 squadre in rappresentanza di 9 Paesi. La competizione di football americano vedrà tra gli altri club anche i Milano Seamen come unica squadra italiana partecipante: il debutto arriverà sabato sera alle 19 contro i Tirol Raiders, formazione principale di Innsbruck. Il match si giocherà al Velodromo Vigorelli, impianto sportivo di Milano situato in via Arona 19.

I Seamen sono alla loro seconda stagione nella lega europea e il loro roster è profondamente cambiato rispetto all’anno scorso: ora possono contare su giocatori provenienti da diversi Stati europei, con quattro linemen provenienti dal Brasile. Inoltre la squadra di Milano farà affidamento anche su quattro americani: tre di loro sono alla prima stagione nel club italiano. L’attacco sarà guidato dal quarterback texano Zach Bronkhorst, con una lunga carriera in squadre di college (con un record niente male): in difesa ci sarà invece il linebacker americano Zack Blair, alla sua quarta stagione europea, che per due volte ha vinto il riconoscimento di All Star della Lega. Nei Milano Seamen troviamo anche Patrick Carr.

Milano Seamen, comincia la nuova stagione della ELF

A ospitare le gare casalinghe dei Milano Seamen sarà il Velodromo Vigorelli: in concomitanza dei match sono previsti stand di merchandising e punti di ristoro mentre il pre partita sarà allietato dallo spettacolo delle cheerleader e dalla musica. La formazione lombarda ha abbandonato il campionato italiano un anno fa per entrare nella European Football League, costantemente in crescita negli ultimi anni. Dopo una stagione di “apprendistato”, terminata con due vittorie e dieci sconfitte, i Seamen ripartono con un roster rinforzato e l’arrivo, oltretutto, dell’head coach Jim Ward e dell’offensive Coordinator Mali Hoskins. Per la vittoria dell’European League of Football sono favoriti i campioni in carica, i Rhein Fire di Dusseldorf. La finale si svolgerà in Germania il 22 settembre.











