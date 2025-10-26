Nella notte a Milano sono state accoltellate sei persone: tre differenti risse tra le 20 e le 2 e tra i feriti c'è anche un 18enne in pericolo di vita

È stata una nottata all’insegna del sangue quella vissuta tra ieri e oggi dalla città di Milano con tre differenti risse (delle quali almeno sembra legata a una rapina) nelle quali sono stati accoltellati sei giovani tutti compresi tra i 17 e i 34 anni: eventi che dalle prime informazioni non sembrano essere collegati tra loro ma che sembrano essere una dimostrazione diretta di quel clima di violenza che da tempo interessa il territorio di Milano, più volte denunciato dai cittadini e dai politici e – quasi sempre – sminuito dal sindaco Beppe Sala.

Procedendo per ordine, il primo dei tre episodi – del quale, peraltro, si conoscono pochissimi dettagli – si è verificato poco dopo le ore 20:00 nel quartiere universitario di Milano Bicocca: le ragioni della rissa sono ignote, ma è certo che al termine di una colluttazione tra diversi individui un 19enne e un 20enne di origini colombiane sono stati accoltellati con il primo che avrebbe riportato delle lesioni superficiali e il secondo che attualmente si trova ricoverato al San Camillo, dove è arrivato in codice rosso.

Alle 2:00 la rissa più grave a Milano: tra i feriti un 18enne accoltellato alla testa, in pericolo di vita

Il secondo violento episodio della notte di Milano, invece, si è registrato una 30ina di minuti dopo la mezzanotte odierna nella centralissima zona dei Navigli: stando alle primissime informazioni questa sarebbe l’unica tra le tre risse legata a un tentativo – probabilmente andato a buon fine – di rapina, con i feriti che sono un 28enne algerino e un 34enne belga; mentre fortunatamente nessuno dei due avrebbe riportato ferite eccessivamente gravi, né sarebbe in pericolo di vita.

Infine, poco dopo le ore 2:00 le Forze dell’ordine di Milano e i paramedici del 118 sono intervenuti nei pressi di parco Sempione per il terzo – e più grave – episodio della serata: qui, infatti, le vittime sono un egiziano 17enne e un italiano 18enne, raggiunti – sembrerebbe – da un gruppo da nordafricani per ragioni non ancora ricostruite; e se il 17enne se l’è cavata con ferite lievi, il 18enne ha ricevuto un fendente all’altezza dell’orecchio e dopo un primo intervento chirurgico è attualmente in pericolo di vita e ricoverato in terapia intensiva.